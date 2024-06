Würdet ihr Robbie Williams auf der Straße erkennen? Er würde es sich wünschen (Video)

Robbie Williams undercover: Videoreihe geht der Frage nach, was passiert, wenn niemand ein Foto mit ihm haben möchte.

Robbie Williams in großer Mission. In den Neunzigern und Zweitausendern war der Popstar eine Riesennummer – doch wer erkennt ihn heute noch?

Robbie Williams will erkannt werden

Zusammen mit seiner Ehefrau Ayda Field hat der Musiker eine kleine Videoreihe bei Instagram veröffentlicht. Darin spaziert Robbie Williams auf dem Heimweg von einem Restaurant ganz offen durch London, auf der Suche nach jemandem, der ihn erkennt. Inkognito geht er dabei nicht unbedingt vor: Williams trägt einen rosa Anzug mit kurzer Hose, rosa Turnschuhe und eine mit Glitzersteinen besetzte Sonnenbrille. Gemeinsam mit seiner Frau, die das Video aufnahm, ist er im Hyde Park unterwegs. „Absolut niemand hat mich bisher erkannt oder genervt“, beschreibt der Sänger im Gehen seine Beobachtung, „aber das sollen sie.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keine Aufmerksamkeit für Star

Unabhängig davon, ob er die Brille absetzt oder sich in seiner auffälligen Kleidung ins Gras legt und Passant:innen grüßt: Niemand hält für ihn an. „So war das in den Neunzigern nicht“, sagt Robbie Williams. Ein Kleinkind nimmt sogar Reißaus, was seine Frau kichernd kommentiert. Der Höhepunkt schließlich: An einem Eis-Stand läuft Williams’ Hit „Let Me Entertain You“ (1997), während sich das Paar ein Soft-Eis holt. Trotzdem wird der Musiker nicht erkannt.

Na gut, zum Schluss gibt es doch noch eine Fan-Interaktion. Eine Frau aus Frankreich bittet Robbie Williams um ein Foto. „Du hast es geschafft“, freut sich Ayda Field für ihren Mann, nachdem die beiden sich von dem Fan verabschiedet haben. Robbie Williams, nun mit beschwingterem Gang, dazu: „Ich bin wieder im Spiel!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Freude über Fan-Fotos

Aufgrund der belustigten Fan-Kommentare unter der Videoreihe – bei denen sich auch einige dafür aussprachen, dass ihn wohl nur niemand habe belästigen wollen – starteten Robbie Williams und seine Frau eine „zweite Staffel“. Erneut ist Robbie Williams in der Öffentlichkeit unterwegs. Dieses Mal ist der Sport-Fan aufgrund eines Carlton-Football-Club-Trikots mit seinem Namen darauf sowie gut sichtbaren Tattoos sogar noch leichter erkennbar.

Im ersten Clip gehen die Menschen wieder lediglich an ihm vorbei, im zweiten tut allerdings eine Frau ihren Unglauben darüber kund, dass niemand Williams erkannt habe. Darauf folgen weitere Foto-Anfragen. „Jackpot!“, freut sich der Musiker und führt einen freudigen Tanz auf. Robbie Williams als Entertainer – dann ist die Welt ja wieder in Ordnung!