Robert Smith: Nächstes Album nach „Songs of A Lost World“ „so gut wie fertig“

Robert Smith gab bekannt, dass die Rockband noch „etwa 25 oder 26 Songs“ im Petto hat.

Mit „Songs of A Lost World“ bringen The Cure am 01. November nach 16 Jahren wieder einmal – ein bei Kritiker:innen äußerst beliebtes – Studioalbum heraus. Jetzt kündigte Robert Smith an, dass die Band in der kommenden Zeit noch mehr Songmaterial verarbeiten möchte. Ganze zwei weitere LPs könnten dabei zustandekommen.

The Cures große Pläne für die nächsten Jahre

In einem neuen Interview erzählte Smith, wie 2019 für The Cure ein produktives Jahr für Kompositionen gewesen wäre. Es aber damals an der Zusammenstellung und Veröffentlichung der Songs etwas gehapert hätte: „Wir haben 2019 etwa 25 oder 26 Songs aufgenommen. Wir haben 2019 drei Alben aufgenommen; das war schon immer das Problem. Ich habe versucht, drei Alben fertig zu bekommen. Nachdem wir so lange gewartet hatten, dachte ich mir: ‚Lass uns einfach alle paar Monate ein Cure-Album rausbringen!‘ Im Nachhinein denkt man dann: ‚Wirklich? Das hätte ich viel besser machen können‘.“

Doch nun wäre der Weg frei für das Album-Trio: „Diesmal wird es klappen. Nachdem wir dieses fertiggestellt haben, ist auch das zweite so gut wie fertig. Das dritte ist ein bisschen schwieriger, weil, na ja, wenn wir so weit kommen … Wenn ich über das dritte Album spreche, verstehen Sie, was ich meine? Ich kann mir einfach nicht helfen.“

Mindestens eine der Platten soll vor der nächsten Tour von The Cure im Jahr 2025 erscheinen. Darüber, wann Album Nr. 3 fertig wird und wieviele Songs jeweils vertreten sein könnten, verlor Smith allerdings keine Worte.

Robert Smith „über den Höhepunkt seines Lebens“

Nicht nur über „Songs of a Lost World“, sondern auch übers Kicken plaudert Smith gerade ausgiebig mit der Presse. In einem ausführlichen Videointerview, nachzusehen und nachzuhören auf der Cure-Website, verriet er, wie ein Curry mit Fußballer Stan Bowles „der Höhepunkt meines Lebens“ gewesen sei. Der ehemalige Nationalstürmer von England und der Queens Park Rangers starb im Februar, nachdem bei ihm 2015 Alzheimer diagnostiziert worden war. Er wurde 75 Jahre alt. Die Vereinslegende erzielte 97 Tore für die Queens Park Rangers.