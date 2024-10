Schwarze Wut: Cure-Fans enttäuscht von „Songs of a Lost World“-Trackliste

Für das neue Cure-Album „Songs of a Lost World“ wurden einige Fan-Favoriten nicht berücksichtigt.

Am gestrigen Mittwoch (09. Oktober 2024) wurde endlich die Trackliste der acht Stücke des neuen Cure-Albums „Songs of a Lost World“ veröffentlicht. Nun weiß die Welt also, welche Stücke Robert Smith für Studioplatte 14 auserkoren hat. Diese acht Lieder bekommen wir bald zu hören:

Alone

And nothing is forever

A fragile thing

Warsong

Drone:NoDrone

I can never say goodbye

All I ever am

Endsong

Fünf dieser Stücke sind bereits bekannt. Alle bis auf „All I ever am“, „Warsong“ sowie „Drone:No Drone“ wurden von The Cure in den vergangenen Jahren entweder live aufgeführt, oder sie wurden live aufgeführt und inzwischen als Single veröffentlicht. „Alone“ und „A fragile thing“ etwa.

Und doch – vielleicht Zeichen eines sehr schnell eingetretenen Backlashs – gibt es Enttäuschung und Wut in den sozialen Netzwerken. Der Grund: bestimmte Songs fehlen! Genannt werden unter anderem „It Can Never Be The Same“, „Another Happy Birthday“ und „A Boy I Never Knew“. Manche Fans hätten sich gar gewünscht, dass die Live-Rarität „Forever“ von 1981 endlich eine Studiofassung erhielte.

„Die meisten von euch benehmen sich wie Kinder“

Über die Gründe für Auslassungen gibt es in den Netzwerken natürlich Spekulationen. „A Boy I Never Knew“ war von Robert Smith für ein anderes projekt vorgesehen („4:14 Scream“ als Nachfolgealbum des 2008 erschienenen „4:13 Dream“). Möglich ist auch, wie einige Follower glauben, dass Live-Evergreens wie „It Can Never Be The Same“ noch als B-Seiten veröffentlicht werden. Nicht wahrscheinlich allerdings, da bis jetzt noch keine physischen Single-Formate angekündigt worden sind.

Cool bleiben, das ist wohl die beste Devise. Sich freuen über den ersten Cure-Longplayer seit 16 Jahren. Einer schreibt auf Facebook: „Leute, ich sehe immer wieder, dass viele Leute enttäuscht sind, dass Songs nicht veröffentlicht werden. Robert Smith selbst hat mehrfach gesagt, dass alte Songs, die von alten Bandformationen geschrieben wurden, nicht auf dem neuen Album sein werden! Bitte hört auf, euch zu beschweren und nehmt an, was sie uns gegeben haben, die meisten von euch benehmen sich wie Kinder.“