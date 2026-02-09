Robyn live 2026: Berlin-Konzert im Juli – MUSIKEXPRESS präsentiert

ME präsentiert

Robyn

Robyn  |  Robyn kommt für ein Konzert nach Berlin – wir präsentieren.

Foto: Casper Sejersen. All rights reserved.

Der Ticketvorverkauf für den Gig der „the sexistential tour“ startet bereits am 11. Februar. Hier mehr Infos.

Nach sieben Jahren veröffentlicht Robyn am 27. März 2026 ihr neuntes Studioalbum „Sexistential“ – die erste Studioplatte seit „Honey“ (2018). Für das neue Werk arbeitete der schwedische Popstar erneut mit Produzent Klas Åhlund zusammen und holte sich erstmals seit 2010 wieder Max Martin ins Boot.

Passend zum Release startet Robyn ihre „the sexistential tour“, die erste große Tournee seit 2019 und gleichzeitig die umfangreichste ihrer bisherigen Karriere. Für Deutschland hat die Schwedin ebenfalls einen Tourstopp in petto. Wir präsentieren das Konzert in der Hauptstadt.

Robyn im Sommer live in der Berliner Uber Arena – ME präsentiert

Die Tour umfasst insgesamt 20 Termine in Europa, Nordamerika und Australien. Im Juli gastiert die Künstlerin in Berlin. Die Infos im Überblick:

  • Datum: 8. Juli 2026
  • Location: Uber Arena, Berlin
  • Einlass: 18:00 Uhr
  • Beginn: 19:00 Uhr

Als Support wird Robyn in Berlin von Mechatok & Zhala unterstützt werden.

Ticketverkauf startet diese Woche

Der Kartenvorverkauf erfolgt gestaffelt: Der Artist-Presale rollt am Mittwoch, 11. Februar 2026, ab 10:00 Uhr an. Der Spotify- & TingelTangel-Presale beginnt am Donnerstag, 12. Februar 2026, ab 10:00 Uhr. Und der allgemeine Vorverkauf startet schließlich am Freitag, 13. Februar 2026, ab 10:00 Uhr.

Glam-Auftritte als Teaser

In den vergangenen Wochen steigerte Robyn die Vorfreude auf ihr Comeback durch mehrere Live-Auftritte. Sie performte beim 50-jährigen Jubiläum von „Saturday Night Live“ gemeinsam mit David Byrne, war in der CNN-Silvestersendung mit Anderson Cooper und Andy Cohen zu Gast und lieferte eine Performance in der „Late Show with Stephen Colbert“.

Zudem spielte sie eigene Silvesterkonzerte in New York, trat mit Charli XCX und Gracie Abrams auf. Und als Special Guest wird sie Harry Styles im Sommer bei acht Stadionkonzerten in Amsterdam unterstützen.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

