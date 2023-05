Rock am Ring: So könnt ihr das Festival im Livestream schauen

Das Rockfestival am Nürburgring kann man von 2. bis 4. Juni im Livestream verfolgen. Hier gibt's alle Infos.

Das „Rock am Ring“-Festival findet von 2. bis 4. Juni 2023 am Nürburgring mit etwa 90.000 Besucher:innen statt – es lässt sich aber auch, wie schon im vergangenen Jahr, bequem von Zuhause aus im Livestream begutachten.

Die Übertragung im Livestream

Der kostenlose Livestream wird dieses Jahr von RTL+ angeboten. Angaben der offiziellen Website von „Rock am Ring“ 2023 zufolge, gibt es das komplette Programm von Freitag, den 2. Juni, bis Sonntag, den 4. Juni, im Livestream zu sehen. Die Streaming-Plattform kann entweder im Webbrowser auf RTL+ oder über die zugehörige App abgerufen werden.

Sendetermine und Line-Up

Die genauen Sendezeiten sind noch nicht bekanntgegeben werden. Fest steht aber das Line-Up. Auf dem Rock Am Ring spielen am Freitag (2. Juni), folgende Acts:

Apache 207

AViVA

Bad Wolves

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus

Employed To Serve

Fever 333

Finch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Jinjer

Juju

Limp Bizkit

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

Pabst

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

Yungblud

Am Samstag (3. Juni) werden spielen:

Blond

Bury Tomorrow

cleopatrick

Dead Sara

Evanescence

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Papa Roach

Provinz

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

VV

Am Sonntag (4. Juni) treten auf:

Arch Enemy

Architects

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Die Nerven

Die Toten Hosen

Five Finger Death Punch

Lauren Sanderson

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mod Sun

NOFX

nothing,nowhere.

Spiritbox

Steel Panther

Sum 41

The Warning

Thees Uhlmann & Band

& Band Three Days Grace

Turnstile

Mehr über Rock am Ring und Rock im Park

Die Zwillingsevents Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. bis 4. Juni 2023 in der Eifel und in Mittelfranken statt, also einmal am Nürburgring und einmal auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.