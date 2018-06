Rock im Park 2018: Fotos von Alt-J, Casper, Thirty Seconds To Mars, Marilyn Manson – der Festival-Samstag

Auch interessant Festival-Fotos Rock im Park 2018: Fotos von Foo Fighters, Gorillaz, Bilderbuch – der Festival-Freitag Tag 2 bei Rock im Park 2018: Nachdem am Freitag mit den Foo Fighters, Gorillaz, Bilderbuch, Rise Against, Bad Religion, Good Charlotte, Baroness und Trailerpark sowohl Punkrockfans als auch die Besucher auf ihre Kosten kamen, die große Headliner sehen wollten, ging es am Samstag „klassischer“ weiter: Mit Babymetal, Korns Jonathan Davis, Stone Sour, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Enter Shikari und Hollywood Undead traten vergleichsweise typische „Rock am Ring“- und „Rock im Park“-Bands auf. Auch zu Besuch auf dem Zeppelinfeld: Alt-J, Casper und Jared Letos Thirty Seconds To Mars.

Ihr konntet nicht dabei sein oder wollt Euch erinnern, wie es war? Wir haben Live-Fotos von all diesen Acts geschossen. Siehe oben.