Konzert abgesagt, bei der WM gefeiert: Rod Stewart empört seine Fans

Konzertabsage wegen Kehlkopfentzündung – und dann Jubel beim Schottland-Spiel: Rod Stewarts WM-Ausflug sorgt für wütende Fan-Reaktionen auf Instagram.

Nur wenige Stunden vor Konzertbeginn am 12. Juni in Chula Vista verkündet Rod Stewarts Team auf Instagram die Absage. Auf Rat seines Arztes sei es ihm nicht möglich, an diesem Tag auf der Bühne zu stehen. Die Diagnose lautet: akute Infektion der oberen Atemwege, die eine Kehlkopfentzündung verursacht hat – das ist meist verbunden mit Heiserkeit. Etwas später, weniger als eine Stunde vor dem ursprünglich angesetzten Konzertbeginn, ließ der Sänger eine eigene Stellungnahme folgen: „Nach der Behandlung fühle ich mich deutlich besser, aber meine Stimme noch nicht. Ich bin sehr enttäuscht und entschuldige mich aufrichtig für jegliche Unannehmlichkeit für meine Fans.“

Mit Kehlkopfentzündung beim Fußball

Die Gesundheit des 81-Jährigen scheint nicht gänzlich geschwächt gewesen zu sein: Statt auf die Bühne in Kalifornien ging es übers Wochenende nach Boston zur Fußball-WM. Wie auf seinem Instagram-Account zu sehen war, flog Stewart mit seinen Söhnen zur Fußball-Weltmeisterschaft, um das Schottland-Spiel am 14. Juni zu bejubeln. In einem Video zählt der Sänger auf, bei welchen Weltmeisterschaften er schon alles dabei war, und singt schließlich mit seinen Söhnen im Chor: „No Scotland, no Party.“

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Beim Schottland-Match waren die drei dann von der Tribüne beim Jubeln und Feiern zu sehen. Nicht alle Fans gönnten ihm dieses Vergnügen – seine gut gelaunte Party-Stimmung im Flieger empfanden viele als taktlos. Unter dem Instagram-Post schreiben Fans, sie seien enttäuscht: „Es ist hart zu akzeptieren, dich in einem Flugzeug mit Freunden feiern zu sehen, weniger als 24 Stunden nachdem tausende Menschen enttäuscht nach Hause geschickt wurden.“

Zwischen Verständnis und Enttäuschung

Auf der anderen Seite stehen Fans, die Rod Stewart verteidigen: „Es gibt offensichtlich einen Unterschied dazwischen, eine Show zu spielen und 90 Minuten lang zu singen, und in einem Privatjet zu einem Fußballspiel zu sitzen. Man kann hören, dass etwas mit seiner Stimme nicht ganz richtig ist, aber ich schätze, er hätte es adressieren können.“

Für viele Fans ist es zwar verständlich, wenn ein 81-Jähriger aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert streichen muss. Die Situation trifft viele dennoch wie ein Schlag in die Magengrube – und ruft teils Wut und Enttäuschung hervor. Besonders angekreidet wird seine Kommunikation: In den gut gelaunten Party-Clips wird die Konzertabsage und seine Krankheit mit keinem Wort erwähnt. Während Stewart also noch den Schottland-Sieg feiert, steigen Debatten über sein Verhalten in den Kommentarspalten.