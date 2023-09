Rolling Stones: Vollständige Liste aller Songwriter, Produzenten und Musiker

Hier findet ihr alle Informationen zu den Mitwirkenden des neuen Rolling-Stones-Albums.

Am 20. Oktober 2023 veröffentlichen die Rolling Stones ihr neues Studioalbum „Hackney Diamonds“ — das verriet die Band bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (06. September) im britischen Hackney. Neben den üblichen Verdächtigen (Jagger, Richards, Wood sowie Langzeit-Bassist Darryl Jones und Steve Jordan) gibt es einige Überraschungen im Album-Line-up. Die vollständige Liste findet ihr hier:

Band

Mick Jagger – Gesang

Keith Richards – Gitarre, Gesang auf „Tell Me Straight“

Charlie Watts – Schlagzeug auf „Live by the Sword“ und „Mess It Up“

Ron Wood – Gitarre

Bill Wyman – Bassgitarre auf „Live by the Sword“

Gastmusiker

Matt Clifford – Keyboards

Darryl Jones – Bassgitarre

Steve Jordan – Schlagzeug

Elton John

Lady Gaga – Gesang auf „Sweet Sounds of Heaven“

Paul McCartney – Bassgitarre auf „Bite My Head Off“

Stevie Wonder – Keyboards bei „Sweet Sounds of Heaven“

Produzenten

Andrew Watt

Don Was

Songwriter

„Angry“, „Get Close“ und „Dependent on You“: Jagger/Richards/Watt

Alle anderen Songs: Jagger/Richards

Tonstudios

Electric Lady Studios, Greenwich Village, New York City, New York, United States

Henson Recording Studios, Los Angeles, California, United States

The Hit Factory/Germano Studios, New York City, New York, United States

Sanctuary Studios, Nassau, The Bahamas