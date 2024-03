Liam Gallagher performt seinen Lieblingssong der Rolling Stone (Video)

Zum Tourauftakt mit John Squire wurde „Jumpin’ Jack Flash“ gecovert. Seht hier den Mitschnitt.

Am Mittwochabend, den 13. März, starteten Liam Gallagher und John Squire ihre Tour zur gemeinsamen Platte im schottischen Glasgow. Beim Gig lieferten die beiden aber nicht nur Songs ihres am 01. März erschienenen Albums live ab, sondern auch Gallaghers liebsten Track der Rolling Stones – „Jumpin‘ Jack Flash“.

Woher man weiß, dass ausgerechnet dieses Stück der Favorit des ehemalige Oasis-Sängers ist? Im Interview mit „Absolute Radio“ teilte er 2023 die Info, machte aber dabei aber auch klar, dass bei ihm auch noch „Gimme Shelter“ und „19th Nervous Breakdown“ in die engere Auswahl kommen würden. Live performte er dann aber mit dem Ex-Stone-Roses-Mitglied nur „Jumpin‘ Jack Flash“.

„Jumpin‘ Jack Flash“-Cover von Liam Gallagher und John Squire live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Duo kommt im Rahmen seiner Tournee auch für einen Gig nach Deutschland – am 04. April werden sie in der Columbiahalle in Berlin auftreten, bevor es für sie weiter nach Mailand und Brooklyn geht.