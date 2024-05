Romy Madley Croft veröffentlicht neue Single „Always Forever“

Romys neue Pop-Single bewegt sich um Donna Lewis' Hit „I Love You Alway Forever“ herum.

Am 8. September 2023 veröffentlichte Romy Madley Croft aka Romy ihr erstes Solo-Debütalbum „Mid Air“. Rund acht Monate später folgte nun neue Musik. Am Dienstag (28. Mai) veröffentlichte die The xx-Sängerin ihre neue Single „Always Forever“ – eine Hommage an Donna Lewis Hit „I Love You Always Forever“.

Romys neue Pop-Nummer greift Donna Lewis „I Love You Always Forever“ im Refrain auf und macht daraus einen Dance-Track. Für die Produktion von „Always Forever“ hat sich die 34-Jährige mit erneut mit dem Produzenten Fred Again .. bürgerlich Fred Gibson zusammengetan. Mit dem Briten hatte Romy bereits für ihr Solo-Album „Mid Air“ zusammengearbeitet, das sie einem MUSIKEXPRESS-Interview vergangenen September einen guten Freund nannte.

Hier in Romy Madley Crofts „Always Forever“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Prominente Unterstützung von Charlotte Wells und Gucci

Im Video zur „Always Forever“-Single sind zwei Frauen zu sehen, die zunächst ganz langsam und dann immer schneller miteinander und umeinander tanzen. Je schneller das Tempo des Songs, desto mehr Geschwindigkeit nehmen auch die zwei Tänzerinnen auf. Das Musikvideo ist unter der Reggie von Charlotte Wells entstanden. Die schottische Filmproduzentin ist 2022 durch ihren Film „After Sun“ bekannt geworden und Fan von Romy Madley Crofts The xx.

„Mit freundlicher Unterstützung von Gucci“, heißt es zudem in den Credits unter dem Musikvideo. Das funkelnde Shirt, das Romy im Video trägt, stammt vom italienischen Luxus-Modeunternehmen.

Fans sind begeistert von Romys „I Love You Always Forever“-Interpretation. „Als 10-jähriges schwules Kind in den 90ern war ich davon besessen, bevor ich wusste, was das alles bedeutet. .. jetzt schließt sich der Kreis dank Romy“, dankt ein User der queeren Sängerin. „Ich liebe das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich dieses Lied höre, ich möchte es am liebsten ständig laufen lassen“, schreibt ein anderer.

Mit ihrem Album „Mid Air“ und vermutlich auch der neuen Pop-Single tourt die Künstlerin diesen Sommer durch Europa. Am 12. Juli 2024 wird Romy mit dem Melt-Festival in Ferropolis auf einer deutschen Festivalbühne spielen.