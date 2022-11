Feat. Fred Again: Romy Madley Croft (The xx) bringt neuen Solosong „Strong“ heraus

Unter ihrem Solokünstlerinnennamen Romy hat Romy Madley Croft am Montagabend einen neuen Song veröffentlicht. „Strong“ ist der Nachfolger zu ihrer ersten Solosingle „Lifetime“, die bereits 2020 erschien.

Über das neue Stück sagt Romy:

„’Strong‘ entstand in einem Moment in meinem Leben, als ich vergangenen Kummer verarbeitete. Während ich den Text schrieb, dachte ich an meinen Cousin Luis, wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass unsere Mütter starben, als wir noch jung waren. Ich erkenne in ihm den gleichen Charakterzug wie in mir, nämlich zu versuchen, Gefühle zu unterdrücken und ein tapferes Gesicht aufzusetzen. Der Song war eine Möglichkeit, mit diesen Gefühlen in Verbindung zu treten, Unterstützung anzubieten und schließlich in der Euphorie der Musik ein Gefühl der Befreiung zu finden. Luis ist mit mir auf dem Cover der Single und auch im Musikvideo zu sehen, was wirklich etwas Besonderes war.“

„Strong“ entstand mithilfe des Musikproduzenten Fred Again sowie von Stuart Price (Zoot Woman). Über Fred Again teilt Romy mit:

„Meine Freundschaft mit Fred bedeutet mir sehr viel, unsere Nähe hilft mir, mich sicher zu fühlen, wenn ich in meinen Texten ehrlich und verletzlich bin, und wir sind uns auf jeden Fall über unsere Liebe zum Songwriting und zu Emotionen in der Tanzmusik einig. Es ist erstaunlich und inspirierend zu sehen und zu hören, was Fred in seiner Soloarbeit macht, und ich freue mich sehr, diesen Song gemeinsam mit ihm zu veröffentlichen.“

Das Video zu „Strong“ hat Romys Frau, die Filmemacherin und Fotografin Vic Lentaigne, gedreht:

Ein Soloalbum hat Romy Madley Croft noch immer nicht angekündigt. Dafür sprach The-xx-Mitglied Oliver Sim während Interviews zu seinem Solodebüt HIDEOUS BASTARD – das von Jamie xx produziert wurde – darüber, dass von The xx definitiv mit neuer Musik zu rechnen sei.

Mit ihrer minimalen Electro-Indierockband The xx veröffentlichte Romy Madley Croft als Songwriterin und Sängerin bisher drei (gefeierte) Alben. Das noch immer aktuelle heißt I SEE YOU und erschien im Jahr 2017. The-xx-Mitglied Jamie xx brachte 2015 sein Solodebüt IN COLOUR heraus und vor wenigen Wochen einen neuen Track namens „KILL DEM”.

Romy Madley Croft hat unter anderem gemeinsam mit Mark Ronson Dua Lipas Hit „Electricity“ und Diplos „Silk City“ sowie Songs für King Princess, Halsey und andere mitgeschrieben.