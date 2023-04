Mit Fred again.., Jamie xx und Stuart Price: The-xx-Sängerin Romy veröffentlicht neues Musikvideo „Enjoy Your Life“

Die dritte und aktuelle Solo-Single der The-xx-Sängerin wurde von gleich drei hochkarätigen Produzenten mitgetragen, die zwei Lieder dafür sampleten. Das Musikvideo hat ihre Frau gedreht.

Romy Madley Croft hat die neue Single „Enjoy Your Life“ mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Der Song entstand in Co-Produktion mit Fred again.., Stuart Price und The-xx-Kollege Jamie xx. Regie führte Vic Lentaigne, die Frau der Sängerin.

In einem Statement schrieb sie dazu bei Instagram: „Als ich die Zeile ‚Meine Mutter sagt zu mir, genieße dein Leben‘ von Beverly Glenn-Copeland hörte, war ich sprachlos. […] Seit ich 11 Jahre alt bin, bin ich mir des Satzes bewusst und fühle mich von ihm angezogen: Das Leben ist kurz. […] Er hat mich besonders tief berührt, weil meine Mutter gestorben ist, als ich 11 Jahre alt war, und ich diese Sichtweise auf das Leben überhaupt erst kennenlernte. […] Ich möchte Glenn von ganzem Herzen dafür danken, dass er mir erlaubt hat, dieses Lied zu sampeln. […] Meine ganze Liebe und mein Dank geht an das fantastische Team Fred, Jamie und Stuart Price für all ihre brillanten Ideen und dafür, dass sie mit mir auf der Reise zu diesem Song geblieben sind“.

Neben Beverly Glenn-Copelands „La Vita“ wurde auch der ebenfalls „Enjoy Your Life“ betitelte Song der nigerianischen Disco- und Pop-Sängerin Oby Onyioha von 1981 gesamplet.

Nach „Lifetime“ und „Strong“, an denen ebenfalls Fred again.. als Co-Produzent beteiligt war, handelt es sich um die dritte Solo-Veröffentlichung der 33-Jährigen. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten eigenen Album, jedoch wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.