The xx: COEXIST erscheint zum 10. Jubiläum als limitierte Vinyl-Neuauflage

COEXIST, das zweite Album von The xx, wird zehn Jahre alt, und wird aus diesem Anlass gleich in doppelter Form neu aufgelegt. Auf Vinyl gibt es eine limitierte Neuauflage, digital erscheint zusätzlich eine erweiterte Deluxe-Version des Albums.

Auf Vinyl erscheint COEXIST neu als limitierte Crystal-Clear-Vinyl-LP. Die Neuauflage soll am 13. Januar 2023 erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden. Schon jetzt kann man sich die digitale Deluxe-Version anhören. Sie enthält zusätzliche Liveversionen der Tracks „Angels“, „Chained“ und „Reunion & Sunset“ und wurde damit auf 14 Titel erweitert.

„Das Besondere daran, Platten zu haben, ist, dass sie wie ein handfestes Tagebuch sind, ein Moment in unserer Freundschaft“, schrieb die Band in einem Statement. „Wir reflektieren darüber, dass diese Zeit vergangen ist und die Musik in diesen zehn Jahren anderen Leuten gehört hat – Coexist bedeutet uns etwas, aber die Verbindung, die Leute jetzt zu diesen Songs haben. Flüchtige Momente, in denen Leute sagen, dass sie bei ihrer Hochzeit zu ‚Angels‘ vor den Altar getreten sind, es ist sehr surreal und besonders, Teil des Lebens dieser Menschen zu sein.“

Zuletzt veröffentlichten The xx 2017 ihr drittes Album I SEE YOU. In den vergangenen Jahren konzentrierten sich die Mitglieder vor allem auf Soloprojekte. Jamie xx brachte schon 2015 sein erstes Soloalbum IN COLOUR heraus, im September 2022 erschien HIDEOUS BASTARD, das Debütalbum von Bassist und Sänger Oliver Sim. Auch Sängerin Romy Madley Croft gab im November 2022 mit „Strong“ ihre zweite Solosingle heraus. Das heißt aber nicht, dass sie die Hauptband abgeschrieben haben: „Es wird definitiv mehr Musik von The xx geben“, sagte Sim im Oktober 2022 in einem Interview.