Maroon 5 kündigen gemeinsamen Song mit Lisa von Blackpink an

Anscheinend gibt es bald musikalische Zusammenarbeit zwischen dem Blackpink-Mitglied Lisa und Maroon 5. Am 25. April verriet die amerikanische Band auf ihren Social-Media-Accounts, dass ihre anstehende Single „Priceless“ ein Feature mit der K-Pop-Sängerin beinhaltet.

Im geposteten Video dazu sieht man Lisa neben dem Maroon-5-Frontmann Adam Levine. Im Hintergrund kann man bereits einen ersten Song-Ausschnitt hören. Levine singt dabei unter anderem: „Baby you’re priceless, I never had anything like this“. Ein genaues Release-Datum des Tracks wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Der erste Song des kommenden Albums?

Anfang April bestätigten Maroon 5 bereits die Gerüchte um ein neues Album. Levine verriet in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“: „Sie sind wahr, die Gerüchte stimmen.“ Mit „Priceless“ könnte es sich nun um die erste Single der für diesen Sommer angekündigten Platte handeln.

Ihr derzeit noch aktuelles Album JORDI veröffentlichten Maroon 5 im Jahr 2021. Auf diesem waren unübliche Feature-Gäste wie Megan Thee Stallion, Stevie Nicks und H.E.R. vertreten, die aber den Stil der Band einfangen, der sich über die Jahre gewandelt hat. Die LP erreichte in den USA Platz 8 der Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet, in Deutschland reichte es nur für Platz 39. Seither erschienen lediglich die Standalone-Single „Middle Ground“ (2023) sowie ein Remix des Songs mit dem US-amerikanischen Country-Sänger Micky Guyton. Live war die Band zuletzt im Sommer 2023 in Deutschland zu sehen.

Mehr zu Lisa von Blackpink

Lisa veröffentlichte erst vergangenen Februar ihr Solo-Debütalbum ALTER EGO, auf dem auch Features von Rosalía, Megan Thee Stallion, Doja Cat und Raye zu hören sind. Zusammen mit Blackpink geht es für die Sängerin dieses Jahr auch wieder auf Tour. Konzerte in Deutschland sind bisher allerdings noch nicht angekündigt.