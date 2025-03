Nena wird 65: Zum Geburtstag feiert sie den Frühling

Nena zelebriert am Montag, den 24. März, ihren 65. Geburtstag. Die Sängerin feiert sowieso, denn jeder neue Tag sei für sie ein Grund, sich zu freuen, wie sie in einem neuen Interview erklärt hat. Und an ihrem Jubiläumstag lädt sie außerdem zu einer Frühlingsfete ein. Hier mehr dazu erfahren.

„Ich fühle mich zeitlos“

Der „Bild“ erzählte die „99 Luftballons“-Interpretin nun, dass sie ihren Geburtstag feiert, das aber dennoch keine große Sache sei, weil sie jeden Tag so angehen würde: „Ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich aufwache, dafür, dass mir wieder ein neuer Tag geschenkt wurde.“

Weiterhin würde sie ihre Vorstellung vom Leben und wie sie wegen eines bestimmten Alters laut Gesellschaft zu sein habe nicht an ihr biologisches Alter ketten. So erklärte sie: „Ich feiere jeden Tag meines Lebens, auch den wundervollen Tag heute, an dem ich nach menschlicher Zeitrechnung 65 Jahre alt werde. Ich fühle mich zeitlos. Ich denke nicht in Zeitabschnitten und ich bin auch keine Zahl.“

An ihre Mutter und ihren Vater würde sie an so einem Tag besondere Grüße senden: „An meinem Geburtstag ehre ich meine Mutter und meinen Vater, die mir mein Leben ermöglicht haben.“

Nenas Frühlingsbeginn

An ihrem Geburtstag bleibt sie ihren Angaben aber nicht allein, sondern lädt zu einer großen Sause – und zwar im Kontext mit dem Beginn des Frühlings: „Ich freue mich auf eine schöne Geburtstagsparty, wo wir ausgiebig tanzen werden. Das habe ich mir für dieses Jahr gewünscht. Den Tanz in den Frühling, der alles neu erblühen lässt und für Neuanfang steht.“

Wie die Frühlings- und Geburtstagsfeier bei Nena aussehen könnte, zeigt ein frisch veröffentlichtes Reel:

Nena auf der Bühne und auf Tour

Zuletzt ist Nena am 12. März mit Westbam aufgetreten, sie spielten ihren gemeinsamen Track „Oldschool, Baby“. Die Sängerin geht im Sommer zudem auf ihre „Wir gehören zusammen“-Tour. Vor allem im August gibt es viele Termine in Deutschland.