RuPaul in Berlin: Die Queen of Drag legt beim „Teadance“ auf

Die Queen of Drag hinter dem DJ-Pult: RuPaul feiert beim „Teadance“ sein Berlin-Debüt als DJ – hier alle Infos.

Am 2. August 2026 bringt RuPaul Berlin erstmals als DJ mit elektronischen Beats zum Tanzen. Bei der Daytime-Veranstaltung „Teadance“ in der Uber Eats Music Hall legt die Queen of Drag zum ersten Mal in Berlin auf.

Auftakt mit Felix Jaehn

Die Türen öffnen um 16 Uhr. Den musikalischen Start übernimmt DJ Felix Jaehn. Bekannt für House- und Pop-Tracks, soll dey für eine stimmungsvolle Eröffnung sorgen. Ebenfalls auf dem Line-up steht Kiddy Smile aus Paris, dessen Sets House- und Disco-Beats zu einem energiegeladenen Mix verbinden sollen.

Bekannt aus dem Podcast „Doppelmaushälfte“, feiern außerdem Barbie Breakout und Simon Dömer beim „Teadance“ ihr DJ-Debüt. Mit ihren Sets wollen sie frische Impulse ins Programm bringen und die musikalische Vielfalt des Nachmittags erweitern.

RuPaul am späten Nachmittag

Als Highlight und Main-Act übernimmt RuPaul im Anschluss das DJ-Pult. Der mehrfach Emmy-prämierte und Tony-Award-gekrönte Entertainer will ein Set aus House, Pop und Ballroom-Elementen präsentieren. Und hier schon mal die Info: Die Veranstaltung endet um 22 Uhr.

Presale und allgemeiner Ticket-Vorverkauf – die Infos

Der Vorverkauf für registrierte Fans beginnt am 3. März 2026 – hier geht es zum Presale für die DJ-Sause. Ab dem 4. März um 10 Uhr startet der allgemeine Ticketverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Und wer sich noch nicht so ganz etwas vorstellen kann, hier einmal die Infos zum Event laut Pressemitteilung: Der „Teadance“ soll DJ-Auftritte, Tanz und Performance miteinander vereinen und internationale wie lokale Stimmen aus der Musik- und Clubszene zusammenbringen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die queere Popkultur feiern und RuPaul erstmals live in Berlin erleben wollen.