So klappt es mit BTS-Tickets: Vorverkauf-Tipps für München-Konzerte 2026

Der reguläre BTS-Vorverkauf startet am 24. Januar 2026. Mit diesen Tipps und No-Gos erhöhst du deine Chancen auf Tickets für die München-Konzerte.

Die südkoreanische K-Pop-Boyband BTS ist zurück. Nach gut vier Jahren Pause steht nun fest: Am 20. März 2026 erscheint das neue Album ARIRANG und ab April geht es für knapp ein Jahr auf Welttournee. Geplant sind für die „BTS World Tour“ insgesamt 79 Konzerte – zwei davon in Deutschland. Am 11. und 12. Juli 2026 wird die Band in der Münchner Allianz Arena vor jeweils bis zu 75.000 Fans auftreten.

Die Vorverkaufsphase geht in die nächste Runde: Am Samstag, den 24. Januar 2026, haben Fans noch mal die Chance, an eines der begehrten Tickets zu kommen. Wie genau, das erfahrt ihr hier.

Das ist zum Vorverkauf bekannt

Der Vorverkauf von Ticketmaster läuft in zwei Phasen ab: dem regulären Vorverkauf und dem ARMY MEMBERSHIP PRESALE. Letzterer fand bereits am 22. Januar 2026 um 13:00 Uhr statt. Der Vorverkauf für Fans mit einer ARMY MEMBERSHIP war allerdings schon vor dessen Beginn mit einigen Hürden versehen. Die Anforderungen, um sich für den exklusiven Vorverkauf zu qualifizieren, waren zahlreich und kompliziert. Trotz der Ticketknappheit in Anbetracht der Millionen von Fans unterstützten die Army-Mitglieder sich online gegenseitig mit Erklär-Videos.

Alle ohne Mitgliedschaft können am 24. Januar 2026 um 13:00 Uhr noch Karten ergattern. Dafür empfiehlt der Ticketanbieter vorab zu prüfen, ob die angegebenen Daten auf dem neuesten Stand sind und sich am Tag der Tage rechtzeitig in das Ticketmaster-Konto einzuloggen. Denn: Die Ticketplattform arbeitet mit einem Warteschlangen-System, wer also seine Chance auf eine der hochumworbenen Karten nutzen möchte, sollte sich laut Anbieter bis zu 30 Minuten früher in die Online-Schlange einreihen und geduldig abwarten. Vom gleichzeitigen Bespielen mehrerer Browser, Tabs oder Geräte sowie vom Aktualisieren der Website rät Ticketmaster ab, da es dabei vermehrt zu Problemen komme, man den Platz in der Warteschlange verlieren oder für einen Bot gehalten werden könne.

Prognose für den regulären und letzten Vorverkaufstag

Offizielle Infos über die Ticketkontingente, die an den jeweiligen Terminen in den Vorverkauf gehen, gibt es nicht. Fan-Berichten aus den sozialen Medien zufolge gab es bereits beim ARMY MEMBERSHIP PRESALE stundenlange Warteschlangen und nicht jeder Fan konnte ein Ticket für eines der drei zuvor ausgewählten Lieblings-Venues erhalten. Für den anstehenden Vorverkauf am Samstag sieht die Prognose also nicht allzu rosig aus. Darum heißt es rechtzeitig einloggen und Ruhe bewahren! Und vielleicht werden einige zuvor noch von den hohen Ticket-Preisen abgeschreckt.

Zusatzshow in München?

Ein Blick auf den Tour-Plan zeigt, dass zwischen den Terminen in München am 11. und 12. Juli 2026 und Paris am 17. und 18. Juli eine fünftägige Pause liegt. Somit könnte man vermuten, dass im Falle eines zu großen Ansturms auf die Tickets und einer hohen Anzahl an enttäuschten Fans ohne Karte ein drittes Konzert in der Allianz Arena organisiert wird. Bisher sind das nur Vermutungen, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

