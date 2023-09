Russell Brand: Polizei öffnet Ermittlungen wegen Missbrauchsvorwürfen

Die Ermittlungen beziehen sich auf Fälle, die zwischen 2006 und 2013 stattgefunden haben sollen.

Nachdem Russell Brand von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und der emotionalen Misshandlung angeschuldigt wurde, öffnet die London Metropolitan Police nun diesbezüglich eine Ermittlung.

„Wir haben auch eine Reihe von Anschuldigungen wegen sexueller Vergehen erhalten, die in anderen Teilen des Landes begangen wurden, und werden diesen nachgehen“, lautet es in dem Statement der Polizei. Bis eine offizielle Anklage gestellt wird, werden die Namen von Personen, die polizeilich untersucht werden, nicht öffentlich gemacht. So wurde auch Brand nicht namentlich genannt.

Die Ermittlungen folgen der Veröffentlichung eines Berichts von „The Times“, „The Sunday Times“ und „Channel 4 Dispatches“, in welchem vier Frauen den Schauspieler beschuldigen, sie in dem Zeitraum von 2006 bis 2013 sexuell und emotional missbraucht zu haben. Seither wurden zwei weitere Anschuldigungen gegen Brand bei der London Met Police eingereicht, diese jeweils aus den Jahren 2003 und 2008. Russell Brand bestreitet die Vorwürfe.

Ermittelt wird von dem „Central Specialist Crime Comman“ unter Führung von Detective Superintendent Andy Furphy. „Wir ermutigen weiterhin jeden, der glaubt, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, unabhängig davon, wie lange es her ist, sich an uns zu wenden“, bekräftigt Furphy in einem Statement. „Wir verstehen, dass dies ein schwieriger Schritt sein kann, und ich möchte allen versichern, dass wir ein Team von Fachleuten haben, die beraten und unterstützen.“

Zuletzt kehrte Brand zurück zu den sozialen Medien, mit einer Ankündigung, dass er seine YouTube-Show auf Rumble verlegen würde. YouTube demonetarisierte seinen Channel im Zuge der Anschuldigungen. Auf die Vorwürfe ging er in seinem Video-Clip nicht direkt ein.