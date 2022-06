Ryan Adams lobt Johnny Depps Sieg – und erlebt Shitstorm

Die Grundlage unserer Titelgeschichte über Arcade Fire in der Musikexpress-Ausgabe 6/2022: Sänger und Co-Songschreiber Win Butler über Kriege, Kinder, Kunst, Kooperationen, Radioheads KID A, den Ausstieg seines kleinen Bruders Will und was all das mit ihrem neuen Album WE zu tun hat.

Endlich wieder Eintauchen in die düsteren Eighties der Marke „Stranger Things“. Die vierte Staffel verheißt noch fiesere Dämonen, einen noch groteskeren Plot und noch mehr Zuwachs im ohnehin schon knallvollen Freak-Ensemble. Linus Volkmann begibt sich in die Schattenwelt und sieht die mutwillige Vernichtung eines einst innovativen Franchises. Das Ende ist nah! (Und alle Spoiler vorab markiert.)

Im Februar 2019 veröffentlichte die „New York Times“ einen Artikel, in dem insgesamt sieben Frauen dem Sänger vorwarfen, sie psychisch missbraucht und manipuliert zu haben. Auch Ex-Frau Mandy Moore und Sängerin Phoebe Bridgers äußerten sich in dem Artikel zu Adams‘ Fehlverhalten. Dieser war für beide Künstler*innen als Produzent aufgetreten und habe seine Machtposition unter anderem ausgenutzt, um die Frauen sexuell unter Druck zu setzen.

Future kündigt neues Album „I NEVER LIKED YOU" an