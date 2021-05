Ryan Adams kündigt neues Album BIG COLORS an

Mit BIG COLORS kündigt Ryan Adams den zweiten Teil seiner aktuellen Album-Trilogie an und veröffentlicht mit der Single „Do Not Disturb“ einen ersten audiovisuellen Vorgeschmack auf die Platte:

Der erste Teil der Trilogie, sein Langspieler WEDNESDAYS, ist im Dezember 2020 erschienen. Den Entstehungsprozess zum kommenden Album BIG COLORS beschreibt Ryan Adams so:

BIG COLORS entstand als 1980er Soundtrack zu einem Film, den es nie gab. WEDNESDAYS war eine Studie über Verfall und Moral, BIG COLORS soll sich wie ein Tagtraum anfühlen. New York, wo dieses Album geschrieben wurde, treibt mich immer in neue, unerwartete kreative Räume.

2019 wurden Missbrauchsvorwürfe gegen Adams erhoben. Sieben Frauen, darunter seine Ex-Frau Mandy Moore, Phoebe Bridgers sowie eine Minderjährige beschuldigten ihn des sexuell übergriffigen Verhaltens sowie Missbrauchs seiner Machtposition als erfolgreicher Musiker. Nachdem Adams zunächst alles bestritt, gab er Anfang letzten Jahres zumindest eine Entschuldigung ab. Er wolle sein Verhalten ändern:

Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut. So einfach ist das. In dieser Zeit der Isolation und des Nachdenkens wurde mir klar, dass ich in meinem Leben bedeutende Veränderungen vornehmen musste. Ich bin über den Punkt hinaus, an dem ich mich entschuldigen würde, nur, um in Ruhe gelassen zu werden.