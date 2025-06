Mark Hamill hat mit „Star Wars“ endgültig abgeschlossen

Ersatz für Mark Hamill: So hätte der junge Luke Skywalker in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ausgesehen

Mark Hamill hat nicht vor, noch einmal als Luke Skywalker ins „Star Wars“-Universum zurückzukehren. Das verrät der 73-Jährige jetzt in einem neuen Interview.

Die Reise von Rey (Daisy Ridley) in der „Star Wars“-Galaxie wird mit dem im Dezember 2027 kommenden Film „Star Wars: New Jedi Order“ fortgesetzt, aber Fans sollten nicht erwarten, dass ihr Mentor Luke Skywalker (Mark Hamill) ebenfalls darin auftaucht.

„Ich hatte meine Zeit“

In einem Interview mit „ComicBook“, wurde Hamill gefragt, ob er im zehnten Teil der Reihe als Lukes Geist zurückkehren würde. „Ich bin George [Lucas] so dankbar, dass ich damals dabei sein durfte, in den bescheidenen Tagen, als er Star Wars ‚den teuersten Low-Budget-Film aller Zeiten‘ nannte“, so Hamill. „Wir hätten nie erwartet, dass es ein dauerhaftes Franchise und ein solcher Teil der Popkultur werden würde. Aber mein Deal ist, dass ich meine Zeit hatte.“

Nachdem er in den ursprünglichen „Star Wars“-Filmen mitgewirkt hatte, verkörperte Hamill Skywalker in allen drei Teilen der Fortsetzungstrilogie. Seine größte Rolle in diesen Filmen hatte er in „Star Wars: Die letzten Jedi“ , wo ein verbitterter, zynischer Luke die Protagonistin Rey im Umgang mit der Macht unterrichtet. Im Bezug auf Skywalkers „Tod“ darin scherzt er im Interview: „Als ich verschwand, habe ich übrigens meine Robe zurückgelassen. Und ich werde auf keinen Fall als nackter Macht-Geist erscheinen.“

Kein Comeback des Jedi-Ritters

Im zuletzt erschienen Teil, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, hatte Hamill allerdings doch noch einen Auftritt als – immerhin vollständig bekleideter – Macht-Geist Luke. Dennoch sollten Fans nicht auf das Comeback des Jedi-Ritters im zehnten Teil der Franchise-Reihe warten. „Ich denke, sie sollten sich auf die Zukunft und all die neuen Figuren konzentrieren“, erklärt Hamill.

„Star Wars: New Jedi Order“ spielt etwa 15 Jahre nach dem zuletzt erschienen Teil und folgt Rey, die eine neue Ära für die Jedi einläutet. Der zehnte Teil der Reihe soll im Dezember 2027 in die Kinos kommen.