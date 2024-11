Sabrina Carpenter covert „Hopelessly Devoted To You“ im „Grease“-Look

Die US-Sängerin schlüpfte während ihres Konzertes in mehrere Halloween-Kostüme.

Sabrina Carpenter schmiss am Donnerstag (31. Oktober) ihre ganz eigene Halloweenparty während ihres Gigs in Dallas, Texas. Die „Taste“-Sängerin wechselte während ihres Auftritts mehrfach ihr Outfit und betrat sogar als Sandy aus dem Kultfilm „Grease“ die Bühne. Mit Locken, schwarzer Lederjacke und dem ikonischen Catsuit ehrte sie die Schauspielerin Olivia Newton-John, in dem sie den Hit „Hopelessly Devoted To You“ coverte.

Sabrina Carpenter als Sandy

Sabrina Carpenter reist seit Mai im Rahmen ihrer „Short n’ Sweet“-Tour durch die USA. Seit Beginn schaffte es die 25-Jährige mit ihren Konzertoutfits auf verschiedenen Social-Media-Kanälen viral zu gehen – insbesondere, weil die Sängerin die Show eingewickelt in einem Handtuch startet. Doch diesmal überraschte Carpenter mit ihrem Auftritt als Sandy aus „Grease“ und ihrem Cover von „Hopelessly Devoted To You“. Zwar wurde der Song bereits mehrfach von ihr während ihrer derzeitigen Tour gesungen, doch das passende Outfit dazu überraschte die anwesenden Fans. Das kann man auch in den Clips vom Abend hören, in denen das Publikum laut mitsingt und Carpenters Kostüm lautstark feiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Halloween-Special

Doch bei der Verkleidung blieb es nicht an diesem Halloween-Abend. Carpenter verließ während ihres Konzertes mehrfach die Bühne, um in einem neuen Kostüm wieder aufzutauchen. So sang die Musikerin ebenfalls in einer Tinkerbell-Maskerade und legte sich in einem Playboy-Bunny-Outfit zu einem Skelett ins Bett. Nicht nur die Sängerin schien trotz Tournee Halloween gebührend zu feiern, denn die Sängerin teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem ihr Team Backstage in Sabrina-Carpenter-Kostümen zu sehen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sabrina Carpenter sorgt für Überraschungen

In der vergangenen Tagen verblüffte Carpenter nicht nur mit ihrem Halloween-Konzert. Bereits am Samstag (26. Oktober) sorgte die „Bed Chem“-Performerin für einen unerwarteten Auftritt. Allerdings nicht auf ihrer eigenen Tour, denn sie stattete ihrer Musikkollegin Taylor Swift auf ihrer derzeitigen „Eras“-Tour in New Orleans einen Besuch ab. Schnurstracks zückte Swift auf der Bühne ihr Handy und rief Carpenter zu sich. Gemeinsam performten sie anschließend eine Mashup-Version der Carpenter-Songs „Espresso“, „Please Please Please“ und Swifts Klassiker „Is It Over Now?“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war allerdings nicht Carpenters erster Auftritt bei der „Eras“-Tour. Im vergangenen Jahr war sie noch als Support-Act zu sehen.