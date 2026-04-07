Sabrina Carpenter: Grammy-Klau & Album-Teaser in „House Tour“

Sabrina Carpenter, Margaret Qualley und Madelyn Cline als Einbrecherinnen – „House Tour“ ist das stylischste Heist-Video des Jahres.

Pop-Star Sabrina Carpenter hat mit ihrem neuen Musikvideo „House Tour“ einen Clip veröffentlicht, der keine klassische Home-Tour zeigt. Statt einer simplen Führung durch ein Haus inszeniert Carpenter ein glamouröses und abenteuerliches Verbrechen.

Der Clip kombiniert Humor, Stil und clevere Referenzen, die typisch für Carpenters kreative Handschrift sind. Vier Highlights aus dem Musikvideo:

1. Heist statt Home Tour

Der Titel „House Tour“ könnte zunächst harmlos wirken, doch Carpenter liefert eine ganz andere Realität: Zusammen mit ihren Begleiterinnen Margaret Qualley und Madelyn Cline inszeniert sie einen stilvollen Einbruch in eine Luxusvilla. Szenen von glitzerndem Diebesgut, elegantem Chaos und einem beschrifteten Fluchtwagen lassen sofort an Sofia Coppolas „The Bling Ring“, „Spring Breakers“ und andere anarchische Party-Filme der 2000er-Ära denken.

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2. Der Tarantula-Hinweis

Ein kleines, aber auffälliges Detail sorgt derzeit für Spekulationen unter Fans: Im Video taucht eine Spinne auf. Auf Reddit interpretieren einige dies als Hinweis auf ein mögliches 8. Studioalbum von Sabrina Carpenter – schließlich hat eine Spinne acht Beine. Ein witziger, geheimnisvoller Wink in Richtung Fangemeinde.

3. Symbolische Grammy-Jagd

Eine besonders auffällige Szene zeigt Carpenter wie sie einen Grammy Award „entführt“. Dieses Detail ist nicht nur ein Augenzwinkern auf die Realität des Musikgeschäfts, sondern auch ein verspieltes Statement über Carpenters künstlerischen Ehrgeiz.

Fans interpretieren den Diebstahl als ironische Anspielung auf Ruhm, Anerkennung und die absurden Aspekte des Pop-Business. Zugleich dient die Szene als Metapher dafür, wie Künstler:innen in der Musikindustrie ihre Erfolge selbst „in die Hand nehmen“ müssen – eine subtile Botschaft, die sich durch das gesamte Video zieht.

4. Mode als Statement

Fashion ist im „House Tour“-Clip alles andere als Nebensache. Carpenter kombiniert Oversized-Sakko-Styles mit sommerlich leichten Bikini-Outfits und Menswear-Elementen, wodurch ein einzigartiger, auffälliger Look entsteht. Die Kombination aus klassischem Stil, poppigen Akzenten und selbstbewussten Statements macht das Video nicht nur visuell spannend, sondern unterstreicht Carpenters Fähigkeit, Mode als Ausdruck ihrer Persönlichkeit und Haltung zu nutzen.

Die Outfits wirken wie ein Spiegelbild der narrativen Inszenierung: spielerisch, rebellisch und bewusst stilisiert.