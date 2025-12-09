Sabrina Carpenter: Trump nutzt manipulierten SNL-Clip für ICE-Propaganda

Sabrina Carpenter wird erneut für Trump-Propaganda instrumentalisiert. Nach „Juno“ nutzt das Weiße Haus nun einen manipulierten SNL-Clip für ICE-Zwecke.

Donald Trumps Team ist schon seit einiger Zeit dafür bekannt, berühmte Songs aus der Welt des Pop zu verwenden, um die eigene, strenge Abschiebepolitik zu promoten. Auch Sabrina Carpenters Hit „Juno“ wurde auf TikTok genutzt, um Verhaftungen durch die ICE zu zeigen und zu glorifizieren. Dies fand der Popstar gar nicht gut und ging dagegen vor.

Aber nur wenige Tage nachdem das Weiße Haus den Clip mit „Juno“ wieder gelöscht hatte, wird nun ein Mitschnitt aus der Comedy-Sendung „Saturday Night Live“ genutzt, in dem die 26-jährige Amerikanerin zu sehen ist – wieder wird hier der Kontext für Trump-Zwecke umgemodelt.

Carpenter verhaftet nicht mehr wegen sexy, sondern wegen illegal?

In dem „Saturday Night Live“-Clip ist Carenter mit dem Schauspieler Marcello Hernandez zu sehen. Zu diesem sagt sie laut Trump-Propaganda: „Ich denke, ich muss jemanden verhaften, weil derjenige zu illegal ist.“ Hierbei handelt es sich um eine Bearbeitung des Originals, denn der originale Wortlaut der Sängerin war eigentlich: „Ich denke, ich muss jemanden verhaften, weil derjenige zu attraktiv ist.“

Marcello Hernandez antwortet im Anschluss: „Ich ergebe mich“ und hält seine Hände für Handschellen bereit. Sabrina Carpenter dazu: „Du bist verhaftet.“

Zum Verständnis: Auch auf ihrer vergangenen „Short n Sweet“-Tour verhaftete Sabrina Carpenter in einem Part der Show regelmäßig Stars oder Fans, weil diese angeblich zu sexy seien. Dies alles geschah mit einem Augenzwinkern, wie so typisch für Carpenters Musik und Auftreten.

Reaktion lässt noch auf sich warten

Bislang hat sich Carpenter nicht zu der erneuten Nutzung ihrer Person für Regierungswerbung geäuußert. Zum vorherigen Video, in dem ihre Musik verwendet wurde, kommentierte sie noch: „Dieses Video ist böse und ekelerregend. Verwendet mich oder meine Musik nicht für eure unmenschliche Propaganda.“ Auch andere Stars, deren Musik für solche Videos verwendet wurde, wehrten sich bereits dagegen. Etwa Olivia Rodrigo. Auch Taylor Swifts Musik wurde bereits genutzt, von ihr selbst kam keine Reaktion dazu, lediglich ihr Fan-Lager äußerte große Empörung.