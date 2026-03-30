Shaq über gefälschte Sabrina-Carpenter-Chats: „Der Diesel hat mehr zu bieten“

Shaquille O'Neal stellt klar: Nachrichten, in denen er Sabrina Carpenter anzumachen soll, sind gefälscht. Im Podcast „The Big Podcast with Shaq“ deckte er den Fake-Chat auf.

Zurzeit machen Gerüchte über den Ex-NBA-Spieler Shaquille O’Neal die Runde. Diese drehen sich um angebliche Nachrichten, die er an die Pop-Sängerin Sabrina Carpenter versendet haben soll. In den Nachrichten soll er die Musikerin sehr direkt umworben und kein Hehl aus seinem Interesse an ihr gemacht haben. Nun äßerte er sich persönlich zu den Gerüchten.

Gefälschte Nachrichten über Parfüm-Flaschen

In seinem Podcast „The Big Podcast with Shaq“ sprach der ehemalige Basketballspieler mit seinen Gästen Jim Jones und Bailey Jackson über die online kursierenden Gerüchte. Dabei ging es um eine Schlagzeile mit dem Inhalt: „Shaq wurde dabei erwischt, wie er Sabrina Carpenter den Hof machte.“ In diesem Zusammenhang ließ er einen angeblichen Chat-Verlauf zwischen ihm und der Musikerin vorspielen – und deckte anschließend auf, dass dieser gefälscht sei.

Besagter Chat-Verlauf wurde mit dieser bizarren Nachricht eröffnet: „Verdammt, Baby, ich würde deine Fürze in einem Parfümfläschchen aufbewahren und mich jeden Tag damit einsprühen. Nur ein Scherz. Ich bin Shaq. Wie heißt du, Baby?“ Darauf folgte sogar eine angebliche „Antwort“ von Sabrina Carpenter: „Ich weiß, wer du bist. Du bist viel zu berühmt, um mir solche Nachrichten zu schicken.“

Shaquille O’Neals gefälschte Antwort lautete, er könne „nicht geil sein und diese Schneehäsin für mich haben wollen“, und er warf ihr vor, „ohne Grund unhöflich“ zu sein.

Shaquille O’Neals Reaktion auf die gefälschten Nachrichten

Im Podcast ging der Ex-Sportler auch persönlich auf die gefälschten Nachrichten ein. So sagte er: „Zunächst einmal, Mädels, der Diesel hat viel mehr zu bieten als das.“ Diesel ist der langjährige Spitzname des 54-Jährigen. Er schloss das Thema mit dem Satz: „Ich sag’s ja nur.“

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Diese Nachrichten zeigen, wie einfach es – besonders heutzutage – ist, gefälschte Inhalte über Menschen zu verbreiten, und dass man als Person, die sich im Internet bewegt, stets darauf achten sollte, was man welchen Quellen entnimmt.