Salt-N-Pepa bekommen eigene Miniserie

Foto: Getty Images, Michael Hickey. All rights reserved.

Eine eigene Serie? Cheryl “Salt” James and Sandra “Pepa” Denton freut's.

Zwar noch ohne Veröffentlichungstermin, dafür bereits mit einer Handvoll Infos: Eine eigene Miniserie über Salt-N-Pepa scheint Realität zu werden. Der US-amerikanische Kabelsender „Lifetime“ hat eine Staffel bestellt und wird die Folgen als erstes ausstrahlen.

In „Salt-N-Pepa“ soll die Geschichte und der kommerzielle Aufstieg der Musikerinnen erzählt werden, inklusive ihrer größten Hits „Let’s Talk About Sex“, „What A Man“ und „Shoop“. Dabei werden Cheryl „Salt“ James and Sandra „Pepa“ Denton als ausführende Produzentinnen genannt, gemeinsam mit der US-TV-Größe Queen Latifah. Die spielte nach einer erfolgreichen Musikerkarriere mehrere Filmrollen (u.a. mit Nominierung als beste Nebendarstellerin für den „Oscar“) und führt inzwischen mit „Flavor Unit Studios“ eine eigene Produktionsfirma.

