Polizei handelt D4vd nun doch als möglichen Verdächtigen im Rivas-Fall

D4vd wurde als Verdächtiger im Fall Celeste Rivas eingestuft. Was Ermittler jetzt prüfen und welche Funde entscheidend sind – hier nachlesen.

D4vd wird im Fall der tot aufgefundenen Teenagerin Celeste Rivas von der Polizei als Verdächtiger gehandelt – das berichten mehrere Medien unabhängig voneinander unter Berufung auf eine dem Los Angeles Police Department nahestehende Quelle.

D4vd: Kooperativ oder unkooperativ?

Wie „TMZ“ meldete, gebe es zwar keine offiziellen Unterlagen, die D4vd als Verdächtigen einstuften – jedoch „betrachten die Ermittler D4vd als Verdächtigen“, heißt es von einer Quelle. Auch „NBC News“ verweist übereinstimmend auf einen Insider „mit direktem Wissen um die Ermittlungen“, wonach D4vd als Verdächtiger identifiziert worden sei. Ob es sich um dieselbe Quelle handelt, bleibt unklar.

„NBC Los Angeles“ berichtet zudem, D4vd, der mit bürgerlichem Namen David Burke heißt, habe sich laut Quelle nicht kooperativ gezeigt. Burkes Anwält:innen reagierten bislang nicht auf eine Bitte von „NBC“ um Stellungnahme. Ein Sprecher des Sängers hatte zuvor betont, dass er „vollständig mit den Behörden kooperiere“.

Todesursache noch immer nicht offiziell bestätigt

Die Todesursache und die Umstände des Todes von Celeste Rivas seien laut Gerichtsmedizin weiterhin „offen“. Damit ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt, ob es sich beim Tod von Celeste Rivas um einen Mord handelt. „TMZ“ hat jedoch unter Berufung auf eine Quelle berichtet, dass die Polizei Rivas’ Tod als Mord betrachte, obwohl die Gerichtsmedizin noch keine endgültige Feststellung zu Todesursache oder Todesumständen getroffen habe. Die Ermittler:innen warten wohl noch auf die toxikologischen Ergebnisse.

Leichenfund im September, vermisst seit über einem Jahr

Am 8. September hatte das LAPD eine zerstückelte und stark verweste Leiche in einem Tesla auf einem Abschlepphof in Hollywood gefunden, die später als Celeste Rivas identifiziert wurde. Das Auto war D4vd zugelassen.

Rivas war zuvor über ein Jahr lang verschwunden. Sie wurde am 5. April 2025 zuletzt in Lake Elsinore in Kalifornien gesehen und anschließend als vermisst gemeldet. Sie soll zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Leiche gefunden wurde, bereits mehrere Wochen tot gewesen sein. Einen Tag vor ihrem Fund wäre sie 15 Jahre alt geworden.

Beziehung unbestätigt

Im Gespräch mit „TMZ“ erklärte Rivas’ Mutter, sie habe die Entdeckung des Tesla sofort für verdächtig gehalten, da der Freund ihrer Tochter angeblich David geheißen habe. Auch in sozialen Medien wurde über eine mögliche Beziehung zwischen D4vd und Celeste spekuliert, die damals 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein muss.

Was auch aufgegriffen wurde, ist der Umstand, dass D4vd ein Tattoo mit den Buchstaben „Shhh“ auf einem Finger trägt – ebenso wie Celeste Rivas. Dieses Motiv ist allerdings unter Prominenten und Musikbegeisterten weit verbreitet. Während sich Hinweise auf mögliche Verbindungen zwischen Rivas und Burke zunächst häuften, wurde eine tatsächliche Beziehung oder überhaupt eine persönliche Bekanntschaft nie zweifelsfrei bestätigt.

Haus des Managers auf Spuren untersucht

Dennoch rückte D4vd immer wieder in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei durchsuchte im September im Zusammenhang mit den Mordermittlungen das Miethaus von D4vds Manager, in dem auch D4vd wohl lebte. Unbestätigte Quellen deuteten darauf hin, dass die Polizei das Haus als möglichen Tatort in Betracht ziehen könnte.

Das Haus, das nicht weit vom Fundort der Leiche entfernt liegt, war zum Zeitpunkt des Leichenfunds an Josh Marshall, D4vds Manager, vermietet. Nach Informationen von „TMZ“ durchsuchte die Mordkommission des LAPD das Gebäude nach Blutspuren und nahm einen Computer sowie mehrere Taschen mit Beweismitteln mit.