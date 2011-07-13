Partner
Unheilig: Comeback-Tour startet in Leipzig – mit Bühnensturz von „Der Graf“
Charli XCX kündigt Album an: „Wuthering Heights“ wird Film-Soundtrack
Taylor Swift: Alle Fakten zur neuen Disney+-Doku-Reihe „The End of an Era“
Foo Fighters Vorverkauf: Tickets und Preise für Deutschland-Shows
Gzuz im Schlagerfieber: So klingt sein erster Schlagerrap mit Tream
PA Sports und KC Rebell: Disstrack gelöscht – Chance auf Versöhnung?
KC Rebell reagiert erstmals auf gelöschten Disstrack von PA Sports. Fans hoffen nun auf eine Versöhnung.
Was die Netflix-Doku über Haftbefehls Umfeld verrät
„Babo – Die Haftbefehl-Story“ begeistert – doch auffällig viele Weggefährten fehlen. Was steckt hinter dem Schweigen von Haftbefehls Team?
„Ehrlich, echt, unzensiert“ – Haftbefehl-Doku bewegt die Rap-Szene
Die neue Netflix-Doku über Haftbefehl sorgt für Begeisterung: Capital Bra, PA Sports, Marteria, Souly, Fler & mehr zeigen großen Respekt für die ehrliche Geschichte.
„Prototyp Rapstar“: Unterhaltung trotz Playback-Kritik? PA Sports äußert sich
„Prototyp Rapstar“: Sido, PA Sports & Co. treiben Massivs Show trotz Playback-Vorwurf voran
Hat der Brabus-Skandal ein Ende? Mili Umicevic entschuldigt sich
Nach dem Fake-G-Klasse-Kommentar entschuldigt sich Mili Umicevic bei Luna Rabea und PA Sports
„Prototyp Rapstar“: Das ist die Casting-Show mit Sido, Massiv und PA Sports
„Prototyp Rapstar“: Sido, Massiv, PA Sports und Ali Bumaye suchen Rap-Talente in ihrer neuen Casting-Show auf YouTube. Alles zur ersten Folge, hier lesen
Nach Brabus-Skandal: Wird „Mechatrap“ ein neuer Trend?
Lukas Rising mischt deutschen Freestyle-Rap mit KFZ-Handwerk. Wie das Genre „Mechatrap“ viral ging.
Nach Brabus-Fail: PA Sports macht Luna ein neues Geschenk
Jetzt überrascht PA Sports seine Frau mit einem besonders emotionalen Geschenk.
Brabus-CEO äußert sich zum Shitstorm — so reagieren PA Sports und Luna
Nach tagelangem Drama meldet sich Brabus-CEO Constantin Buschmann nun erstmals selbst zu Wort. PA Sports und Luna reagieren live auf das Statement.
Brabus-Skandal: Der G-Klasse-Streit explodiert im Netz
Vom Geschenk zur Krise: Wie ein Kommentar das Brabus-Image schädigte. Alles zum Streit um die G-Klasse hier lesen
Luxusautos im Deutschrap: Wer fährt die krassesten Karren?
Von Geschenk zur Debatte: PA Sports’ Brabus-G-Klasse spaltet die Community. Luxusautos, Rapper:innen, HipHop – die heißesten Modelle im Überblick.
Brabus-Drama auf Instagram: „Fake“-Vorwurf gegen PA Sports
Nach Fake-Vorwürfen verteidigen PA Sports und Luna Rabea ihre G-Klasse auf Instagram
PA Sports macht auf den Iran aufmerksam und kritisiert Bundesregierung und Medien
Am 17.10. machte der Rapper PA Sports via Instagram in einem 15-minütigen Video auf die Situation im Iran aufmerksam und positioniert sich eindeutig.
PA Sports spricht über psychedelische Drogentrips
Verharmlost PA Sports psychedelische Drogen? Der Rapper sieht das anders und kritisiert die aktuelle Drogenpolitik mit Verweis auf eine britische Studie.
PA Sports kritisiert Oliver Pochers Verhalten nach Boxkampf-Statement
PA Sports zieht nach der Ohrfeige gegen Oliver Pocher beim Boxkampf jetzt sein eigenes Fazit. Auslöser war das Statement des Comedians, durch das der Rapper das Gefühl habe, Pocher würde jetzt auch die Rapszene verpauschalisieren.
PA Sports darf neue Single wegen „kontroverser Zeilen“ nicht veröffentlichen
PA Sports hatte seinen Fans bereits angekündigt, dass diese für den kommenden Freitag eine „böse Nummer“ zu erwarten hätten. Doch Universal Music legte jetzt wegen „kontroverser Zeilen“ sein Veto ein.
SEK-Einsatz bei PA Sports
PA Sports‘ „Life is Pain“-Mansion wurde vom SEK durchsucht, es wurden anscheinend Waffen und Munition gefunden.
Eisbrecher vor PA Sports: Von null auf eins in die Album-Charts
Mit dem Album LIEBE MACHT MONSTER landet die Rock-Band Eisbrecher ihren zweiten Nummer-eins-Hit in den Albencharts.
PA Sports und Capital Bra rappen in „Hell“ über die Schattenseiten des Erfolgs
„An der Spitze ist es einsam, wenn man niemandem vertraut.“ PA Sports und Capital Bra finden offenbar nicht alles gut am Rapper-Lifestyle.
Manuellsen und Co. machen sich gegen Abschiebung stark
Rapper wie Manuellsen und Massiv mobilisieren ihre Fans, um die Abschiebung einer tschetschenischen Familien zu verhindern.