Celo & Abdi über Rassismus und rechte Gedanken: „Das ist primitiv“

In der aktuellen Folge „Deutschrap Ideal“ sprachen die beiden Frankfurter über rechte Kommentare im Netz.

Die Frankfurter Rapper Celo & Abdi haben sich bei „Deutschrap Ideal“ unter anderem zu rechten Hasskommentaren im Netz geäußert.

„Rassismus und rechte Gedanken haben mit HipHop gar nichts am Hut“, sagte Celo. Die „Internet-Rambos“, die sich, so der Rapper, ständig darüber beschweren, dass das Duo in seinen Texten häufig auf ihre jeweilige Herkunften verweist – Celo ist bosnischer Abstammung, Abdi marokkanischer – hätten HipHop nicht verstanden. „Rap ist eine Biografie, eine Reportage von dir selbst“, erklärte der 41-Jährige. „HipHop“, ist sich Celo sicher, “ist revolutionär. Rechts zu sein, das ist primitiv.“

Bereits in einer früheren Episode von „Deutschrap Ideal“ sprachen sich die beiden gegen die AfD aus. Der Kontext: Die AfD-Fraktion Wuppertal griff im Mai 2023 eine Zeile aus dem Track „Neue Deutsche Welle“ des Berliner Rappers Fler auf. „Das ist Schwarz-Rot-Gold – Hart und Stolz“, heißt es dort. Fler distanzierte sich daraufhin von „Spinnern außerhalb der Subkultur“, die seine Texte aus dem Kontext rissen. Es sei „schade, dass man seine Kunst wegen solchen Idioten [der AfD] einschränken muss“, so Celo.

Die letzte Platte der Musiker, MIETWAGENTAPE 2, liegt bereits zwei Jahre in der Vergangenheit. Am 4. Mai 2023 ist die Single „Besuchstag“ erschienen. Vor zwei Monaten kündigten „Celo 385“ und „Abdi Süd“ an, dass sie „heimlich am Album tüfteln“. „Wir haben in der Pipeline ganz ekelhafte Sachen versteckt“, teaste Abdi.