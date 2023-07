Sarah Kulka bekommt Hasskommentare, weil ihr Kater Rammstein heißt

Die Reality-TV-Darstellerin teilte auf Instagram Hassnachrichten, die sie erhielt, weil sie Haustier einst nach Lindemanns Band benannte.

Sara Kulka, einst Teilnehmerin von „Germany’s Next Topmodel“, erhält aktuell zahlreiche Hassnachrichten – weil sie ihren Kater einst Rammstein getauft und ihn aufgrund der aktuellen Vorkommnisse nicht umbenannt hat.

Als sie kürzlich den zweiten Geburtstag ihres Haustieres feierte und dies in ihrer Instagram-Story teilte, reagierten ihre rund 256.000 Follower:innen mit Kritik auf dessen Namen. Unter anderem musste sie sich anhören, „rechts“ und ein „Ossiweib“ zu sein, wie „Merkur“ berichtet.

Sara Kulka ist seit 20 Jahren Rammstein-Fan

Die 33-Jährige schrieb am Donnerstag (29. Juni) auf ihrer Social-Plattform: „Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ein Name von einem Kater so viel Wirbel auslöst. Ich bin seit 20 Jahren Rammstein-Fan; genau nach dieser Band wurde mein Kater benannt. Die Kinder haben es damals mitentschieden, da sie ebenfalls die Musik mögen, sie dürfen allerdings nicht alle Lieder hören.“

Kulka sagte an dieser Stelle aber auch, dass die aktuellen Vorwürfe gegen Till Lindemann „gravierend und absolut ernstzunehmend“ seien. Dann fragte sie weiter, ob Menschen sich „im Jahr 2023 doch mit wichtigeren Angelegenheiten als dem Namen ihres Katers beschäftigen“ könnten. „Ehrlich, ich bin sprachlos“, schrieb die Ex-„Dschungelcamp“-Kandidatin hinterher.

Die Storys und Postings rund um das Tier sind mittlerweile nicht mehr online – auch da sie hauptsächlich in ihrer Instagram-Story geteilt wurden, die auf der Plattform nur 24 Stunden zu sehen sind.