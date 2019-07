Say Sue Me kommen für zwei Konzerte nach Deutschland

Foto: Getty Images for SXSW, Steve Rogers Photography. All rights reserved.

Say Sue Mes Jae Young, Sumi Choi, Kang Senin und Kim Byungkyu 2018 in Austin, Texas.

Say Sue Me kommen im September für zwei Konzerte nach Deutschland — präsentiert vom Musikexpress.

Gerade erst haben die südkoreanischen Indierocker zwei „Korean Music Awards“ in den Kategorien „Best Modern Rock Album“ und „Best Modern Rock Song“ mit nach Hause nehmen können. Jetzt stattet das Surfgaze-Quartett auch Deutschland einen Besuch ab. Nach ihrem Auftritt beim „Golden Leaves Festival“ in Darmstadt werden Say Sue Me zusätzlich in Köln und Berlin auf der Bühne stehen.

Say Sue Me live — hier sind die Deutschlandtermine:

06.09. Köln, Blue Shell

16.09. Berlin, Badehaus

Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Say Sue Me wurden 2012 gegründet, nachdem die Kindheitsfreunde Byung-kyu, Se-min und Jae-young in einem Teeladen auf ihre zukünftige Sängerin Su-mi trafen und sie wegen ihrer angenehmen Stimme direkt für ihre Band rekrutierten.

Seitdem haben die Südkoreaner mit WE’VE SOBERED UP (2014) und WHERE WE WERE TOGETHER (2018) zwei Studioalben und vier EPs veröffentlicht.