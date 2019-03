Golden Leaves Festival mit Mighty Oaks, Die Höchste Eisenbahn, Leyya

Jede Festivalsaison findet mal ein Ende, auch wenn wir eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken wollen. Andererseits liefert das Golden Leaves Festival genug Anlass, sich schon jetzt auf den Spätsommer zu freuen. Am 31. August und 1. September versammeln sich in Darmstadt auf dem Gelände von Schloss Kranichstein hochkarätige Geheimtipps, um ein Publikum fernab von Headliner-Hypes und Camping-Schlammschlachten mit ihrer Musik zu begeistern. Kleiner Einblick: Die Höchste Eisenbahn, Mighty Oaks oder die großartige Stella Donnelly; Acts, die in einem so intimen Rahmen noch einmal eine ganz andere Wirkung entfalten können als auf den großen Festivalbühnen. Ein Wochenende lang aufstrebenden Newcomern und Bands mit Anspruch in Wohnzimmerkonzert-Atmosphäre lauschen – viel schöner kann man den Festivalsommer eigentlich nicht ausklingen lassen.

Ein Wochenendticket kostet 47€, Tagestickets gibt es bereits für 32€. Präsentiert wird das Golden Leaves Festival vom Musikexpress.

Hier seht Ihr alle bisher bestätigten Acts im Überblick:

Kooperation