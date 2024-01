Adan Canto: Der „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“-Darsteller ist tot

Der Schauspieler ist im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Blinddarmkrebs-Erkrankung gestorben.

Adan Canto ist tot. Der Mime, der vor allem durch seine Rollen in „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“, „The Following“, „Narcos“ und „Designated Survivor“ berühmt wurde, wurde 42 Jahre alt. Er litt an Blinddarmkrebs und verlor schließlich den Kampf am 08. Januar 2024, wie seine Pressesprecherin Jennifer Allen nun öffentlich bestätigt hat. Canto hatte bis zu seinem Tod seine Krankheit geheim gehalten.

Kiefer Sutherland trauert: „Wir werden ihn sehr vermissen“

Anton Canto spielte in zahlreichen erfolgreichen Produktionen mit. Darunter: als designierter Vizepräsident Aaron Shore in „Designated Survivor“, als kolumbianischer Politiker Rodrigo Lara Bonilla in „Narcos“ und als Mutant Sunspot in „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“. Seine Leistung brachte ihm auch die Hauptrolle in Halle Berrys Regiedebüt „Bruised“ sowie in „Agent Game“ ein.

Kiefer Sutherland, der mit Canto in „Designated Survivor“ zusammenarbeitete, würdigte den Schauspieler auf Instagram mit den Worten: „Es scheint, dass ich in letzter Zeit zu viele Beiträge wie diesen verfassen musste, aber ich bin untröstlich über den Verlust von Adan Canto. Er war so ein wunderbarer Geist. Als Schauspieler war sein Wunsch, gut zu sein, großartig zu sein und noch besser zu werden, wirklich beeindruckend, und wir werden ihn sehr vermissen.“

Der 1981 in Mexiko geborene Mime hinterlässt Ehefrau Stephanie Ann Canto sowie zwei Kinder, Roman Alder (drei Jahre) und Eve Josephine (18 Monate). Die Witwe äußerte sich auf ihrem Instagram-Account mit einem Bibel-Vers zum Tod ihres Mannes: „Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“

Wie lange Canto bereits mit dem Krebs zu kämpfen hatte, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, wann die Beerdigung stattfinden soll.