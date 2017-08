Schrecklich: Phish covern Radioheads „Everything In It’s Right Place“

Bis vorhin dachten wir, eine, nun ja, schwierigere Coverversion als Coldplays Versuch, Chester Bennington mit Linkin Parks „Crawling“ zu ehren, dürfte lange nicht gefunden werden. Falsch gedacht: Am Wochenende nämlich haben Phish in New York Radioheads KID A-Klassiker „Everything In It’s Right Place“ gecovert. Und damit bewiesen, dass Radiohead seit 2000 im Grunde uncoverbar sind. Selbst wenn man Phish ist.

Hört hier zum Vergleich das Original:

Phish haben gerade 13 Konzerte an 13 Abenden in Folge im New Yorker Madison Square Garden gespielt.

Radiohead haben im Juni mit OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 eine erweiterte Neuauflage ihres 1997 erschienenen Albums OK COMPUTER herausgebracht.