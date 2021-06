Foto: Getty Images for dcp, Emma McIntyre/AMA2019. All rights reserved.

Seit dem Jahr 2019 herrscht Eiseskälte zwischen Popstar Taylor Swift und Unternehmer Scooter Braun. Der Grund: Der Talentmanager erwarb im Jahr 2019 ihr altes Label „Big Machine Records“ – und damit auch alle Rechte an ihren Alben bis ins Jahr 2017. Daraufhin entbrannte ein riesiger Streit, der darin mündete, dass Swift beschloss, alle ihre Platten neu aufzunehmen. Ein Unterfangen, mit dem sie nach wie vor beschäftigt ist. Nun hat sich Braun in einem Interview mit der US-Zeitschrift „Variety“ zu dem Konflikt geäußert – und behauptet, dass alles ja ganz anders gewesen sei als von der Sängerin behauptet.

„Ich habe ihr angeboten, den Katalog zurückzukaufen, aber ihr Team hat sich geweigert“

Der 40-Jährige sagt im Gespräch: „All das, was passiert ist, war sehr verwirrend und basierte nicht auf Tatsachen. Ich weiß nicht, welche Geschichte ihr erzählt wurde. Ich habe sie mehrmals gebeten, sich mit mir zusammenzusetzen, aber sie hat sich geweigert. Ich habe ihr angeboten, den Katalog mit einer Verschwiegenheitserklärung zurückzukaufen, aber ihr Team hat sich geweigert. Es scheint alles sehr unglücklich gelaufen zu sein.“ Der Manager von Justin Bieber, Ariana Grande und vielen weiteren Popstars fügt hinzu: „Offene Kommunikation ist wichtig und kann zu mehr Verständnis führen. Sie und ich haben uns in der Vergangenheit nur drei- oder viermal kurz getroffen, und alle unsere Interaktionen waren wirklich freundlich und nett. Ich finde, dass sie eine unglaublich talentierte Künstlerin ist und wünsche ihr nur das Beste.“

Das nächste Album in der Reihe wird RED (TAYLOR’S VERSION) sein

Taylor Swift erzählte vor einem Jahr ihre Sicht der Geschichte. Die 31-jährige Musikerin erklärte in einem Statement aus dem Jahr 2020, dass ihr Team versucht habe, „in Verhandlungen mit Scooter Braun zu treten“, dies aber nicht gefruchtet habe. Weiter hieß es: „Scooters Team wollte, dass ich eine eiserne Verschwiegenheitserklärung unterschreibe, die besagt, dass ich nie wieder ein Wort über Scooter Braun sage, es sei denn, es wäre positiv, und das, bevor wir uns überhaupt die finanzielle Bilanz von BMLG [Big Machine Label Group] ansehen konnten (was immer der erste Schritt bei einem Kauf dieser Art ist).“

Als Reaktion auf den Urheberrechtsstreit hat Taylor Swift damit begonnen, all ihre alten Alben neu aufzunehmen und so wieder Kontrolle über ihren eigenen Musikkatalog zu erwerben. FEARLESS (TAYLOR’S VERSION) ist das erste neu aufgenommene Album Swifts, es erschien am 16. April 2021. In der vergangenen Woche bestätigte die Sängerin zudem, dass die nächste Platte aus der Reihe RED (TAYLOR’S VERSION) sein wird.