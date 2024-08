Scooter Braun will auch zu Taylor Swifts Hollywood-Party eingeladen werden

Scooter Braun nimmt seine Fehde mit Taylor Swift offenbar mit Humor. In einer kürzlich veröffentlichten Instagram-Story scherzte der Musikmanager darüber, dass er nicht zu einer Strandparty eingeladen wurde, die Swift zusammen mit Travis Kelce und Blake Lively organisiert hatte.

Taylor Swift verbringt ihre Pause von der „The Eras“-Tour in ihrem Anwesen auf Rhode Island. Doch bleibt sie hier nicht alleine. Kürzlich veröffentlichte Fotos zeigen bekannte Hollywood-Gäste, die im Haus der 34-Jährigen eine Party feiern. Vor Ort waren unter anderem Blake Lively, Ryan Reynolds, Travis Kelce und Bradly Cooper.

Scooter Braun says he finally watched documentary on Taylor Swift masters and questions why he wasn’t invited to a recent party she threw in new Instagram stories:

“How was I not invited to this? # laughalittle” pic.twitter.com/YEWg6CFBj6

— Pop Base (@PopBase) August 28, 2024