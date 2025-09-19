Neues Musikvideo: Christian „King“ Combs vermisst seinen Vater Diddy

Christian „King“ Combs verarbeitet die angeblich dunkelste Zeit seines Lebens in einem Musikvideo.

Christian „King“ Combs, Sohn des angeklagten Sexualstraftäters Sean „Diddy“ Combs, veröffentlichte kürzlich ein Musikvideo zu seinem Song „Lonely Roads“ (2025). In ihm verarbeite er den Gerichtsprozess seines Vaters.

„Lonely Roads“ wird zur Bewältigungsstrategie

„Selbst als der Weg einsam schien … habt ihr mich nie verlassen”, schreibt Christian Combs in einer Botschaft am Ende des Musikvideos zu „Lonely Roads“ (2025).

Es ist die Eröffnungssingle der EP NEVER STOP, die im Juni diesen Jahres erschien. Im selben Monat wurde das Schlussplädoyer im Prozess gegen seinen Vater, Sean „Diddy“ Combs verlesen. Dieser sitzt seither im Metropolitan Detention Center in New York und erwartet die Verkündung seines Strafmaßes im Fall organisierter Prostitution.

Im Musikvideo verarbeite der 27-Jährige die letzten eineinhalb Jahre seit Combs’ Verurteilung. Laut eigenen Angaben waren dies „eine der dunkelsten Zeiten seines Lebens“. Der Song wurde mit Unterstützung des ultrarechten Rappers Ye (ehemals Kanye West) produziert und enthält ein Feature von dessen zwölfjähriger Tochter North West. Ye gilt als Unterstützer von Sean Combs und ließ sich auch bei einzelnen Gerichtsverhandlungen von Combs blicken.

Visuelles Statement: Combs‘ Familie vereint

Das Video beginnt mit Aufnahmen von Combs, wie er in einem Tesla Cybertruck über die verlassenen Straßen Kaliforniens fährt. Immer wieder tauchen Bilder von Pferden auf oder zeigen den 27-jährigen Rapper, sichtlich mit sich ringend, in einer im Western-Style eingerichteten Hütte. Die zweite Hälfte des Musikvideos zeigt Christian Combs im Haus seines Vaters. Dort trifft er auf seine Brüder Quincy und Justin, sowie seine Schwestern Jessie, D’Lila und Love. Die Bilder zeigen die Geschwister miteinander im Garten spielend. Die Jüngste wird in der Luft herumgewirbelt, während Justin und Christian sich in den Armen liegen.

Christian Combs gestand, dass die Musik der beste Weg gewesen sei, um mit dem Prozess seines Vaters fertig zu werden. Dabei hebt er die Rolle seiner Familie hervor, wie im Musikvideo unschwer zu erkennen ist. Hinsichtlich der Klage seines Vaters macht Combs keinen Hehl daraus, dass er voll und ganz hinter ihm steht. Zuletzt zelebrierte er etwa offen die Freisprechung Sean Combs’ in in den Anklagepunkten zu organisierter Kriminalität und Sexhandel. Gegenüber dem Sender ABC 7 sagte er: „Ich bin so glücklich. Pops kommt nach Hause. Gott segne die ganze Welt“, während er den Song „Diddy Free“ (2025) aus seiner EP spielte.

Wie der Vater, so der Sohn?

Wie sein Vater sah sich auch Christian Combs 2024 mit einer Klage wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Laut der Klageschrift soll er eine Kellnerin auf der Yacht seines Vaters vehement begrapscht und sie zum Oralsex gezwungen haben.

Sean „Diddy“ Combs geriet 2023 durch Zivilklagen ins Visier. Seine Ex-Partnerin Cassie Ventura warf ihm schweren sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung und Gewalt vor. Bald waren auch seine privaten „Freak off“-Parties im Fokus. Laut Anklage wurden diese ohne Zustimmung der beteiligten Personen aufgezeichnet und dienten dem inzwischen 55-Jährigen zur voyeuristischen Befriedigung. Sie seien aber auch als Druck- und Schweigemittel eingesetzt worden. Das Strafmaß des Musikers wird voraussichtlich im Oktober verkündet.