Was wäre ein Sommer ohne Konzerte? Auch wenn dieses Jahr der Festival-Spaß wohl noch ins Wasser fällt: Es ist ganz einfach, sich Live-Feeling ins Wohnzimmer zu holen. #SEATsounds und MUSIKEXPRESS präsentieren vier spezielle Sommer-Ausgaben der beliebten Streaming-Konzertreihe #SEATsounds LIVE. Am 29. Juli 2021 wird im Rahmen dieser neuen Kooperation eine ganz besondere Künstlerin performen — Alice Merton, einer der interessantesten Pop-Acts dieses Landes.

Eine großartige Künstlerin gibt sich die Ehre

Alice Merton als deutsche Künstlerin zu bezeichnen, ist allerdings etwas zu kurz gegriffen, schließlich ist die Musikerin eine wahre Kosmopolitin. Sie wurde in Deutschland geboren, wuchs in Kanada auf und landete über einem Umweg über England wieder in deutschen Gefilden. 2019 veröffentlichte Merton ihr Debütalbum MINT, nachdem sie bereits zuvor mit ihrer Single NO ROOTS und der zugehörigen EP große Erfolge feiern konnte. Vielen dürfte die Musikerin auch aus der Casting-Show „The Voice Of Germany“ ein Begriff sein, wo sie 2019 in der Jury saß. Zuletzt begeisterte sie mit ihrer neuen Single „Vertigo“.

#SEATsounds LIVE x MUSIKEXPRESS

Jeden dritten Donnerstag im Monat spielen bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS deutsche Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — in Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben großartigen Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Mehr Informationen findet man auf musikexpress.de/seatsoundslive.