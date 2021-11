Spricht man über deutschen Pop, kommt man am Namen Mark Forster einfach nicht vorbei. Der 38-jährige Musiker ist derzeit DIE Adresse für eingängige Top-10-Hits in deutscher Sprache. Was für eine Fülle an großartigen Songs er im Ärmel hat, beweist er am 18.11.2021 — da ist der gebürtige Kaiserslauterer nämlich zu Gast bei #SEATsoundsLIVE.

Erfolgreich in allen Hinsichten

Mark Forster ist aber nicht nur auf den Bühnen und im Studio hochaktiv — auch im deutschen Fernsehen ist er immer wieder zu sehen. Dort befindet er sich stets auf Pop-Mission – egal ob als Gastgeber von „Sing meinen Song — Das Tauschkonzert“ oder als Coach von „The Voice Of Germany“. Außerdem war er bei „The Voice Kids“und „The Voice Senior“ — ebenfalls als Coach — mit dabei. Sein aktuelles, fünftes Album MUSKETIERE erschien im August 2021. Alle seine bisherigen Longplayer wurden mindestens mit Gold ausgezeichnet, das Album TAPE (2016) erhielt im gesamten deutschsprachigen Raum Platin, in Deutschland sogar Doppelplatin.

Mark Forster bei #SEATsoundsLIVE

Nicht nur Mark-Forster-Fans sollten sich den 18. November 2021 im Kalender rot anstreichen! Ab 19 Uhr spielt der Pop-Star ein Konzert bei #SEATsounds LIVE live — und das im intimen Rahmen. Wer Forster immer schon mal eine Frage stellen wollte, kann das ebenfalls tun: Er wird neben dem Konzert im Live-Chat seinen Fans Rede und Antwort stehen. Definitiv ein Pflichttermin!

#SEATsoundsLIVE folgt auf #SEATsounds Mittagspause

Schon 2020 brachte SEAT mit der „#SEATsounds Mittagspause“ via Livestream das, was wir während der Corona-Zeit vielleicht am meisten vermissten: Konzerte. Aufgrund des großen Erfolgs gingen die Konzertsessions mit #SEATsounds LIVE dieses Jahr in die zweite Runde. Musikfans dürfen sich außerdem auf die Gesprächsreihe #SEATsounds Artist Interviews freuen. Bei #SEATsounds LIVE kamen immer wieder nicht nur bekannte Künstler wie Forster, sondern auch aufstrebende Bands und Musiker*innen zum Zug.

Alle vergangenen Konzerte kann man noch einmal auf dem YouTube-Channel von #SEATsoundsLIVE erleben. Mehr Informationen finden sich auf Musikexpress.de/seatsoundslive.

SEAT Deutschland GmbH