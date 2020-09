Seht hier den neuen Trailer zu „James Bond: Keine Zeit zu sterben“

James Bond ist zurück: Ein zweiter Trailer liefert einen Vorgeschmack auf den neuen Film „James Bond: Keine Zeit zu sterben“, der in rund zwei Monaten in die Kinos kommen soll. Anfang des Jahres wurde der Filmstart vom 2. April auf den 12. November 2020 verschoben, um trotz COVID-19 mit den eigentlich erwarteten Einspielergebnissen rechnen zu können.

Seht hier den neuen Trailer:

Ab dem 12. November flimmert dann aber das neue 007-Abenteuer über die Leinwand. Es beginnt damit, dass Bond sich aus dem Ruhestand und einer schönen Zeit mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) zurückmeldet. Für Felix Leiter (Jeffrey Wright) kommt dieser Wandel gerade richtig, denn er benötigt Bonds Hilfe bei der Rettung eines Wissenschaftlers. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, macht spätestens das Mitwirken des Strippenziehers Safin (Rami Malek) klar. Und auch Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) wird in diesem Teil der Reihe einen Auftritt haben.

Der Titelsong „No Time To Die“, wurde von Billie Eilish geschrieben. Damit gliedert sich die Sängerin in eine Riege prestigeträchtiger Musiker*innen wie Adele, Sam Smith, Chris Cornell, Alicia Keys, Jack White, Madonna und Paul McCartney ein, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten den 007-Titelsong einsangen. „Es fühlt sich komplett verrückt an, ein Teil dieser Sache sein zu dürfen“, erklärte Eilish in einem offiziellen Statement, „den Score für einen Film entwickeln zu dürfen, der Teil einer solch legendären Filmreihe ist, ist eine riesige Ehre. ‚James Bond‘ ist das coolste Filmfranchise aller Zeiten. Ich stehe immer noch unter Schock.“

Hört Euch hier den Track an: