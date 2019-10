Shakira covert Green Days „Basket Case“

Foto: Getty Images, Noam Galai. All rights reserved.

Shakira hat ein Cover des Green-Day-Klassikers „Basket Case“ mit ihren Fans geteilt. Begleitet wird das Twitter-Video von dem Titel „Me, being a basket case with my producer“.

Zuletzt konnte sich Shakira über die Nachricht freuen, 2020 gemeinsam mit Jennifer Lopez die „Super Bowl Halftime Show“ als Co-Headlinerin bestreiten zu dürfen.

Die kolumbianische Popsängerin hat im Laufe ihrer Karriere insgesamt elf sowohl spanisch- als auch englischsprachige Alben veröffentlicht. Das aktuelle EL DORADO erschien 2017 und wurde von einer umfangreichen Welttournee begleitet, die Shakira jedoch wegen einer Verletzung ihrer Stimmbänder für eine Weile unterbrechen musste. 2018 wurde die Tour schließlich fortgesetzt.

Green Day hatten Anfang September ihren neuen Song „Father of All Motherfuckers“ veröffentlicht und im selben Atemzug das gleichnamige Album für den 07. Februar 2020 sowie eine gigantische Welttournee mit Fall Out Boy und Weezer angekündigt.

Green Day live – hier sind die Europatermine:

27.05. – Helsinki, FI @ Suvilhati

29.05. – Stockholm, SE @ Tele2 Arena

31.05. – Alesund, NO @ Colorline Stadium

03.06. – Berlin, DE @ Wuhlheide (mit Weezer)

10.06. – Mailand, IT @ Ippodromo San Siro (mit Weezer)

13.06. – Paris, FR @ Paris La Defense Arena (mit Weezer und Fall Out Boy)

14.06. – Groningen, NL @ Stadspark (mit Weezer und Fall Out Boy)

17.06. – Antwerpen, BE @ Sportpaleis (mit Weezer und Fall Out Boy)

21.06. – Wien, AT @ Ernst-Happel Stadion (mit Weezer und Fall Out Boy)

