Shia LaBeouf verhaftet: 50 Minuten später schon im Pub

Schlägerei, Handschellen, dann Burger essen: Shia LaBeouf erlebte beim Mardi Gras in New Orleans eine turbulente Nacht – und ließ sich kaum bremsen.

Shia LaBeouf macht zurzeit wieder Schlagzeilen. In der Vergangenheit war der Schauspieler bereits öfter mit aggressivem Verhalten und Skandalen aufgefallen. In den letzten Jahren wurde es etwas ruhiger um ihn – er war unter anderem in Therapie und schwor dem Alkohol ab. Nun ist er allerdings wieder mit negativen Schlagzeilen im Fokus der Öffentlichkeit.

Schlägerei während Mardi-Gras-Feierlichkeiten

Vor Kurzem wurde öffentlich, dass der „Transformers“-Darsteller bereits seit einem Jahr von Mia Goth getrennt sein soll. Über die Trennung ist nicht viel bekannt; der Schauspieler ist allerdings nach New Orleans gezogen, um seiner Familie näher zu sein. Hier wurde er nun Hauptakteur in einem gewalttätigen Zwischenfall. Kürzlich fand der Mardi Gras in New Orleans statt, ein großes Fest, das die Einheimischen vor Ort zu einer großen Party veranlasst.

Diese scheint auch Shia LaBeouf etwas zu sehr genossen zu haben. So geriet der 39-Jährige in eine Schlägerei vor einer Bar. Aus unbekannten Gründen musste er die Bar verlassen und geriet danach in eine Gruppenschlägerei, in der er wohl klar unterlag. Sanitäter kamen hinzu und behandelten den Schauspieler. „TMZ“ berichtete über die Szenerie und zeigte Bilder, die den Darsteller oberkörperfrei sowohl während der Schlägerei und während der Behandlung durch die Sanitäter als auch in Handschellen zeigten. Gegen Ende wurde er von der Polizei verhaftet und inhaftiert; zudem war er wohl alkoholisiert.

Probleme mit Sucht und mentaler Gesundheit

Shia LaBeouf hatte in der Vergangenheit Probleme mit Sucht und seiner mentalen Gesundheit. Dies machte er auch öffentlich und begab sich unter anderem 2017 in Therapie, nachdem er in der Stadt Savannah wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden war. Seitdem gelang ihm das Nüchternbleiben mal mehr und mal weniger; Therapie war über die Jahre stets sein Begleiter. Seine Suchtprobleme führte er selbst auf Traumata seiner Kindheit zurück.

Wie es um die aktuelle Gesundheit des Mimen steht und wie sich die Trennung von Mia Goth auf diese ausgewirkt haben könnte, ist nicht bekannt. Angesichts der aktuellen Geschehnisse lässt sich allerdings vermuten, dass sich Shia LaBeouf zurzeit wieder in einer schlechteren Episode seiner Gesundheit befindet.

Nach Freilassung in Pub gesichtet

Mittlerweile ist Shia LaBeouf wieder auf freiem Fuß. Nur 50 Minuten nach seiner Freilassung wurde er angeblich erneut in einem Pub gesichtet. Die Feierlichkeiten schienen nun vorüber zu sein: Er kehrte ein, um Burger zu essen – als Getränk gab es lediglich ein Glas Wasser. Auch hierüber berichtete „TMZ“.