Stilles Liebes-Aus: Mia Goth und Shia LaBeouf schon lange getrennt

Was lange verborgen blieb: Mia Goth und Shia LaBeouf sollen seit rund einem Jahr getrennt sein. Über Scheidung und Sorgerecht für ihre Tochter herrscht Schweigen.

In der Vergangenheit fiel Shia LaBeouf neben seinen Filmrollen auch immer wieder mit Gewalt-Aktionen auf und wurde unter anderem mehrmals verhaftet. In den letzten Jahren wurde es allerdings ruhiger um ihn – der Schauspieler begab sich in Therapie und angeblich auch in die Nüchternheit. Mit Schauspiel-Kollegin Mia Goth schien er zudem die große Liebe gefunden zu haben, nun heißt es aber, dass die beiden schon länger getrennt sind.

Insider will Genaues wissen

Laut eines Insiders, der sich gegenüber „Page Six“ geäußert hatte, soll das Paar angeblich bereits seit einem Jahr getrennte Wege gehen. Mia Goth und Shia LaBeouf haben zwar ein gemeinsames Kind, ihre Trennung sollen sie wohl dennoch still und leise durchgezogen haben. Sie lernten sich im Jahr 2012 am Set von „Nymphomaniac Vol. 2“ kennen und heirateten 2016 in Las Vegas. Die Zeremonie wurde von „TMZ“ live übertragen.

„Sie hat mein verdammtes Leben gerettet“

Schon 2018 hieß es laut eines Sprechers, die beiden hätten die Scheidung eingereicht, wenig später wurden Goth und LaBeouf aber dennoch wieder mit Eheringen gesichtet. 2022 kam dann ihre Tochter zur Welt, und im Gespräch mit Schauspiel-Kollegen Jon Bernthal schwärmte Shia LaBeouf von seiner damaligen Partnerin: „Sie hat mein verdammtes Leben gerettet. Sie war für mich da, als ich niemanden verdient hatte, besonders nicht sie.“

Das Berlin-Video und FKA Twigs

Im Oktober 2015 sorgte ein Video für internationales Aufsehen, das Mia Goth und Shia LaBeouf in der Nähe eines Berliner Nachtclubs zeigte. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch viral und zeigen einen heftigen Streit zwischen den beiden, bei dem LaBeouf Goth offenbar am Hals fasst und sie an sich zieht. Zeug:innen riefen die Polizei, die auch vor Ort erschien – zu einer formellen Anzeige oder strafrechtlichen Verfolgung kam es jedoch nicht. Die Berliner Behörden bestätigten lediglich den Einsatz, ohne weitere Schritte einzuleiten.

Beide Beteiligten reagierten auf die Berichterstattung auffallend wortkarg. LaBeouf, der zu dieser Zeit ohnehin im Fokus der Boulevardpresse stand, äußerte sich öffentlich nicht substanziell zu dem Vorfall. Und auch Goth schwieg.

Vor dem Hintergrund der späteren Vorwürfe gegen LaBeouf – FKA Twigs verklagte ihn wegen sexuellen Missbrauchs, Körperverletzung und emotionaler Manipulation – bekam das Berliner Video nachträglich eine andere Schwere. Bis heute hat Mia Goth keine detaillierte öffentliche Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben.

Schweigen über Beziehungsstatus

Nun soll es also vorbei sein – zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus schweigen Goth und LaBeouf aber. Auch Anfragen von „Page Six“ an Vertreter des Paares blieben unbeantwortet. Unklar ist zudem, ob im Laufe des Jahres seit der Trennung eine Scheidung eingereicht wurde und wie das gemeinsame Sorgerecht geregelt wird.

Bekannt ist jedoch, dass Shia LaBeouf nach New Orleans gezogen ist, um seiner Familie näher zu sein. Mia Goth lebt zurzeit in Los Angeles und wurde dort vor Kurzem gesichtet.