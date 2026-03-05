Shia LaBeouf sorgt nach Bar-Schlägerei und Verhaftung für neue Sorge

Nach einer Bar-Schlägerei wurde Shia LaBeouf verhaftet. Nun zwingt ein Gericht den Schauspieler zur Suchttherapie – während Insider ein tragisches Ende fürchten.

Shia LaBeouf machte in jüngerer Vergangenheit weniger durch Filmrollen als durch Negativ-Verhalten in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam. So zettelte der Schauspieler zuletzt am 17. Februar 2026 beim Mardi Gras in New Orleans eine Schlägerei in einer Bar an. Diese ging nicht gut für ihn aus – er wurde verhaftet.

Sein Verhalten während der Feierlichkeiten hat nun Konsequenzen nach sich gezogen.

Gericht ordnet Suchttherapie an

Für seine jüngsten Ausschreitungen stand der Schauspieler nun vor Gericht. Hier hatte er jedoch Glück und wurde nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Dennoch wurde er mit verschiedenen Auflagen belegt. So muss er sich einer Suchttherapie wegen Alkohol- und Substanzmissbrauch unterziehen, regelmäßig Drogentests abgeben und eine Kaution von rund 85.000 Euro hinterlegen. Insider bezeichneten die Strafe gegenüber dem Newsportal „Page Six“ als milde und taten diese als „Prominentenstrafe“ ab, welche lediglich darin bestehen könnte, sich bei einem Online-Dienst anzumelden.

Es wird sich um ihn gesorgt

Die vergleichsweise milde Strafe für den „Transformers“-Darsteller soll sein privates Umfeld in große Sorge versetzt haben. So warnte ein Insider gegenüber „Page Six“, der den Mimen kennt: „Dieser Typ muss einen Weg finden, nüchtern zu werden, oder der wird sterben. Das alles läuft auf ein tragisches Ende hinaus.“

Shia LaBeouf selbst könnte das allerdings anders sehen: Kurz vor seiner Festnahme in New Orleans gab er dem YouTuber Andrew Callaghan ein Interview, in dem er betonte, kein Alkohol- und Drogenproblem zu haben. Siehe hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch hierzu berichtet sein Umfeld gegenüber „Page Six“ Passendes: So sei der 39-Jährige ein „Meistermanipulator“, der „sehr geschickt darin ist, die Rolle eines guten Kerls zu spielen, der in der Genesung ist und versucht, ein besseres Ich zu werden.“

Entzüge und Ehe-Aus

Shia LaBeouf besuchte bereits in der Vergangenheit Entzugskliniken. Im Jahr 2022 gab er an, 600 Tage nüchtern zu sein.

Vor kurzem wurde zudem sein Ehe-Aus mit der Schauspielerin Mia Goth bekannt – die Trennung soll aber bereits ein Jahr zurückliegen. Das Ende der Beziehung soll laut Insider-Spekulationen auch mit seinem immensen Alkoholkonsum zusammenhängen. Nach der Trennung zog der Schauspieler angeblich nach New Orleans, um seinem Vater näher zu sein.