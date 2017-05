Shia LaBeouf macht mit „Borg vs. McEnroe“ endlich mal wieder positive Schlagzeilen

Wenn jemand mal wieder einen gut benötigt, dann auf jeden Fall Shia LaBeouf. Seitdem er nämlich im Herbst 2016 in „American Honey“ durch sein Talent auffiel, häuften sich mittlerweile wieder die negativen Schlagzeilen. Sein Anti-Trump-Kunstprojekt ist gescheitert, Shia saß kurzzeitig in U-Haft und hat zudem noch einen Film herausgebracht, der in England ganze zwei Tickets verkauft hat. 2017 ist bisher nicht sein Jahr, aber das könnte sich bald ändern.

Im Oktober erscheint nämlich„Borg vs. McEnroe“, ein Film über die Rivalität der Tennis-Legenden Björn Borg und John McEnroe. Borg (gespielt von Sverrir Gudnason) ist kurz vor dem Wimbledon-Finale 1980 Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste. Doch der aufstrebende US-Amerikaner McEnroe (La Beouf) droht ihm den Rang abzulaufen. Das Finale von Wimbledon wird der Höhepunkt des Films, zuvor wird das Leben der Sportler abseits des Courts gezeigt.

Ein erster Trailer zum Sportdrama ist nun erschienen, der deutsche Kinostart ist für den 12. Oktober 2017 geplant: