Shirin-David-Doku: Startdatum auf Netflix bekannt

Die Netflix-Doku „Barbara – Becoming Shirin David“ über Rapperin Shirin David ist terminiert. Startdatum, Inhalt und alle Infos zur Produktion jetzt im Überblick.

Spätestens seit Beginn ihrer Musikkarriere polarisiert die Rapperin Shirin David und macht regelmäßig Schlagzeilen. Mal setzt sie feministisch wertvolle Statements für Frauenpower, mal steht sie in der Kritik, ein schlechtes Vorbild für junge Mädchen zu sein. Ihr Weg nach oben wurde schon vor geraumer Zeit in einer Netflix-Dokumentation festgehalten. Nun kündigte der Streaming-Dienst das Startdatum an.

Startdatum nach zwei Jahren

Dass die Doku eine Produktion ist und kommen soll, ist bereits seit zwei Jahren bekannt. Seitdem warten Fans auf die Veröffentlichung. Nun gab Netflix das Startdatum bekannt. Nächste Woche am 13. März 2023 ist es soweit. Nach mehreren Verschiebungen wird die Doku auf der Plattform abzurufen sein.

Shirin David ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands, und ihre Doku wird den Namen „Barbara – Becoming Shirin David“ tragen. Sie soll einen persönlichen Einblick in das Leben der Musikerin geben und laut Pressemitteilung die Zuschauer:innen kurz vor dem 30. Geburtstag der Rapperin „mit auf eine persönliche Reise durch ihre atemberaubende Karriere“ nehmen.

Was können Fans erwarten

Während der „Schlau aber Blond“-Tour stellte sich die Frage, ob Shirin David, mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius, der Frau hinter dem Superstar mehr Raum geben und einen Einblick in ihr „innerstes Ich“ gewähren würde.

Diese Fragen dürfte die anstehende Dokumentation nun bald beantworten. Wie persönlich es allerdings wird, ist ab dem 13. März 2026 zu sehen.