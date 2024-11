Shirin David soll sich ein 130-Millionen-Imperium aufgebaut haben

Rap-Musik, eigener Eistee und Parfüms: Shirin David hat sich mehrere Standbeine aufgebaut.

„Only German Rap Bitch on the Forbes-List“, rappt Shirin David in „Bramfeld Storys“ 2021. Drei Jahre später ziert sie das Cover der Wirtschaftszeitschrift und verrät im dazugehörigen Interview, dass sie sich mittlerweile ein 130-Millionen-Imperium aufgebaut habe. Dabei sei allerdings nicht nur die Musik die Einkommensquelle der Rapperin, denn laut Einschätzungen von „Forbes“ habe die 28-Jährige mehrere Millionen Euro auch durch andere Unternehmen verdient.

Shirin David: „Ich habe keinen klassischen Nine-to-five-Job“

Als YouTuberin angefangen, veröffentlicht Shirin David seit mehr als zehn Jahren Musik – und das mit Erfolg. Die gebürtige Hamburgerin hat mittlerweile sieben Nummer-eins-Hits. Alleine 2024 hielt sich ihre Single „Bauch Beine Po“ sechs Wochen auf der Pole-Position der deutschen Charts. Doch das Rappen sei nicht ihre einzige Aufgabe: „Viele denken, ich mache nur Musikvideos und poste ab und zu auf Instagram, aber die Realität sieht anders aus“, erklärt David im Interview. Stattdessen arbeite sie „24/7“ und das hauptsächlich am Schreibtisch: „60 Prozent meiner Zeit entfallen tatsächlich auf Office-­Aufgaben: Zoom-Calls, Meetings, Absprachen in unserer Whatsapp-Gruppe – das ist mein Alltag.“

Shirin David macht das „Juicy Money“

Grund dafür könnten die zahlreichen Unternehmen sein, die die Musikerin mittlerweile betreibt. Neben einem eigenen Plattenlabel „Juicy Money“ und ihrer Eisteemarke „Dirtea“ hat David bereits zwei Parfums auf den Markt gebracht und generiert auch Geld durch Streams. Ursprünglich sei es der Deutschrapperin nur darum gegangen, „genug Geld zu haben, um das nächste coole Musikvideo zu drehen oder eine Tour zu finanzieren“. Ihre Einstellung habe sich jedoch geändert, erklärt David: „Jetzt interessiere ich mich dafür, wie ich meine Gewinne optimieren und strategisch kluge Entscheidungen treffen kann.“

Ein Imperium in Zahlen

Allein mit ihren YouTube-Videos erreicht die SUPERSIZE-Rapperin rund 600 Millionen Klicks und soll die Milliarden-Marke auf Streamingplattformen geknackt haben. Das soll ihr ganze sechs Millionen Euro eingebracht haben. Ihre eigene Eisteemarke „Dirtea“ habe sich laut Berichten von „Forbes“ 70 Millionen Mal verkauft. Bei einem Preis von 1,29 Euro (später 1,49 Euro) pro Dose soll David circa 97 Millionen Euro erwirtschaftet haben.

Zwar habe die Musikerin eigenen Angaben zufolge kein Geld an ihrer ersten und bislang letzten Tour verdient, doch hat sie 125.000 Tickets deutschlandweit verkauft und damit einen Bruttoumsatz von 7,5 Millionen Euro erzielt. Die Tournee sei allerdings teurer gewesen, weswegen David sogar eine Million Euro verloren haben soll: „Wir wollten den Ticketpreis so ansetzen, dass wirklich alle kommen können“, begründet sie den Verlust. Durch das dazugehörige Merchandise soll die Rapperin 500.000 Euro verdient haben. Auch ihre beiden Parfüms sollen sich mittlerweile über eine Million Mal verkauft haben, wodurch sie in etwa 22,5 Millionen Euro erwirtschaftet haben soll.

Ihre Gewinne gibt Shirin David wohl am liebsten für ihre Familie aus: „Ich habe meiner Mama die erste Wohnung gekauft, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein für mich. Und sie hat auch ein Auto bekommen – wie meine Schwester.“