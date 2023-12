Taylor Swift ist auf dem fünften Platz der mächtigsten Frauen der Welt

Auch Beyoncé und Rihanna tauchen in dem Ranking der einflussreichsten Frauen auf.

Das US amerikanische Wirtschaftsmagazin „Forbes“ ermittelt seit 2004 jährlich die mächtigsten Frauen der Welt. 2022 sah man Taylor Swift an der 79. Stelle des Rankings. Mit der Bestreitung des fünften Platzes dieses Jahr überholt Swift nun Rihanna und Beyoncé. Mit 33 Jahren ist die Pop- und Country-Sängerin auch die jüngste Frau auf der diesjährigen Liste und auch insgesamt die bestplatzierte Musikerin in der Auflistung.

Zur Übersicht: Auf dem ersten Platz befindet sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Sie wird gefolgt von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Im Ranking kommen auf dem dritten Platz dann die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, sowie auf dem vierten Platz die italienische Premierministerin, Giorgia Meloni.

Der „Taylor-Swift-Effekt“

Grund für Swifts hohe Platzierung ist unter anderem ihr kürzlich erworbener Status als Milliardärin. „Forbes“ schätzt ihr derzeitiges Nettovermögen auf 1,1 Milliarden US-Dollar, wovon 500 Millionen US-Dollar auf Tantiemen und Tourneen, 500 Millionen US-Dollar auf ihren Musikkatalog und etwa 125 Millionen US-Dollar auf Immobilien zurückzuführen sind. Auch die Neuaufnahmen ihrer Alben („Taylor’s Version“) und die Ticketverkäufe ihrer „Eras“-Tour haben Einfluss auf ihren fünften Platz gehabt. „Forbes“ wies auch darauf hin, dass der 33-jährige Popstar die erste Musikerin ist, die es „ausschließlich aufgrund ihrer Songs und Auftritte in die Rangliste geschafft hat.“

Generell kann aber von einem „Taylor-Swift-Effekt“ für die Wirtschaft gesprochen werden. So trugen beispielsweise zwei Abende ihrer Tournee in Denver 140 Millionen US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt von Colorado bei. Fans gaben nämlich durchschnittlich 1.300 US-Dollar pro Person für Hotels, Restaurants und Shopping aus. Die „U.S. Travel Association“ schätzt, dass der US-Abschnitt der „Eras“-Tour insgesamt mehr als fünf Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft der US-Bundesstaaten gebracht hat.

So setzt sich das Ranking zusammen

Wie findet man heraus, welche Frauen die mächtigsten der Welt sind? Laut „Forbes“ kann dies anhand von vier Hauptkategorien bestimmt werden: „Geld, Medien, Einfluss und Einflussbereiche“, heißt es zunächst von dem Medium. Und weiter: „Bei den politischen Entscheidungsträgern haben wir das Bruttoinlandsprodukt und die Bevölkerungszahl berücksichtigt, bei den Unternehmenschefs waren die Einnahmen, die Bewertungen und die Zahl der Mitarbeiter entscheidend. Für alle wurden die Erwähnungen in den Medien und die soziale Reichweite analysiert. Das Ergebnis: 100 Frauen, die die Politik, die Produkte und die politischen Kämpfe, die unsere Welt bestimmen, mitgestalten.“ Unter dem Ranking befinden sich demnach Politikerinnen, Unternehmerinnen, Aktivistinnen und eben auch Künstlerinnen.

„Forbes“ erreicht mit der Auflistung der mächtigsten Frauen der Welt eine bessere Repräsentation sowie mehr Anerkennung der einflussreichsten Frauen. Um die Liste zusammenstellen zu können, wird eine gründliche Recherche und Datenanalyse durchgeführt.

Beyoncé und Rihanna ebenfalls in der „Forbes“-Liste

Beyoncé befindet sich auf Platz 36 von der „Forbes“-Liste und ist damit gegenüber dem Vorjahr (Platz 80) um 44 Plätze aufgestiegen. Die 42-jährige gewann im Februar einen historischen Grammy – durch den sie zur meistausgezeichneten Künstlerin in der Geschichte wurde. Gepaart mit dem Erfolg ihrer „Renaissance“-Tour hat ihr das laut „Forbes“ den Platz im Ranking eingebracht.

Rihanna hat es an 74. Stelle der mächtigsten Frauen geschafft. „Forbes“ hebt die lukrativen Unternehmen „Fenty Beauty“ und „Savage x Fenty“ der 35-jährigen Sängerin sowie ihren Auftritt bei der Halftime Show des Super Bowl hervor.