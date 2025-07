Sido am 18. Juli in Berlin: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Setlist, Wetter

Am 18. Juli tritt Sido in der Berliner Waldbühne auf. Ein weiteres Konzert seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“ – eine Gig-Reihe, mit der er seine Karriere ausgiebig feiern will. Bereits zuvor war der Rapper am 11. und 12. Juli in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin zu sehen. Einen weiteren Auftritt nimmt er sich noch in der Hauptstadt vor. Danach führt ihn die Tour außerdem nach Dresden, Bremen und St. Goarshausen.

Tickets

Vereinzelt sind noch Sitzplatztickets über Eventim erhältlich, während Stehplatztickets bereits ausverkauft sind. Die Preise für Sitzplätze beginnen bei etwa 70 Euro.

Zeiten & Support

Der Einlass beginnt um 17 Uhr, die Show startet um 19.30 Uhr. Bei den Konzerten in der Parkbühne Wuhlheide standen DJ Desue, Nico Santos und Kitty Kat als Support-Acts gemeinsam mit Sido auf der Bühne, es ist davon auszugehen, dass es auch dieses Mal wieder viel Gäste-Support geben wird.

Anfahrt & Parken

Um einem übermäßigen Andrang entgegenzuwirken, empfehlen die Veranstalter:innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 gelangen Besucher:innen bis zum Bahnhof Pichelsberg. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann auf dem kostenpflichtigen Parkplatz P07 parken, erreichbar über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). In Ausnahmefällen stehen zusätzlich die Parkplätze P04 und P05 zur Verfügung. Diese sind ebenfalls kostenpflichtig und über die Flatowallee sowie Trakehner Allee erreichbar.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Steig ein! Mein Block Goldjunge Strassenjunge Halt dein Maul Meine Jordans Hey Du Bilder im Kopf Ackan Fuffies im Club Löwenzahn Augen auf Leben vor dem Tod Der Himmel soll warten Melatonin Du musst auf dein Herz hören Mein Testament Wie Papa Ein Teil von mir Mama ist stolz Gar nicht mal so glücklich Ja man Masafaka Das Buch Westberlin 2002 Leere Hände Geschlossene Augen Follow Monet 30-11-80 Schöner Tag Mama hat gesagt Ne Leiche Carmen Medizin Liebe Mit Dir Tausend Tattoos Astronaut Schlechtes Vorbild Arschficksong

Wetter

Am 18. Juli wird überwiegend warmes, teils bewölktes Wetter erwartet. Gegen Mittag kann es vereinzelt zu Schauern bei etwa 21 Grad kommen, im weiteren Tagesverlauf beruhigt sich die Wetterlage jedoch. Am Abend bleibt es bei rund 21 Grad und sonnigen Abschnitten angenehm.