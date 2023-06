Sido gründet Cannabis-Unternehmen und startet Aufklärungskampagne

Warum Sido jetzt medizinisches Cannabis verkauft und mit Deutschland drüber reden will, erfahrt ihr hier.

Sido vertreibt jetzt medizinisches Cannabis. Paul Würdig, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hat gemeinsam mit einem deutschen Pharmaunternehmen die „KEjF. GmbH“ ins Leben gerufen. Mit seinem neuen Schaffenszweig möchte sich der 42-Jährige für eine „serviceorientierte und individuelle Versorgung von Patienten mit medizinischem Cannabis“ einsetzen, so heißt es im Presse-Statement. „KEjF.“ (ausgesprochen „kiːf“) möchte als „unabhängiges pharmazeutisches Unternehmen“ verschiedene Craft-Cannabisblüten sowie „Vollspektrum-Extrakte auf Cannabisbasis“ in Deutschland vertreiben.

Sido: „Jeder hat eine Meinung zu Cannabis“

Den Launch der neuen Marke soll zudem den deutschlandweiten Diskurs rund um das Thema Cannabis aufgreifen, wobei auch konkret an Suchtprävention und dem aktiven Jugendschutz gedacht wurde. „Jeder hat eine Meinung zu Cannabis, aber nur wenige sprechen sie aus. Ich möchte dieses Schweigen brechen“, erklärt Sido in seiner Pressemitteilung. Ihm sei es ein großes Anliegen, auch über Stigmata zu sprechen, um Vorurteile gegenüber Cannabis abzubauen. „Wir wollen mit KEjF. etwas bewegen. Wir wollen aufklären. Und das geht am besten, wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie stehen – mit ihren Erfahrungen, Ängsten, aber auch Vorurteilen.“

Musikalisch meldete sich Sido zuletzt mit der Platte PAUL, die im Dezember 2022 erschien und für 24 Wochen auf dem ersten Platz der deutschen Charts zu finden war. ME-Autorin Julia Lorenz schrieb zu dem Album: „Der Ex-Aggro-Berliner macht nun Therapiegruppen-Rap“ und gab dem Werk dreieinhalb von sechs Sternen. Lest hier die Review.